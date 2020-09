Francisco de la Torre deja la puerta abierta a repetir como candidato a la Alcaldía en 2023

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, deja la puerta abierta a repetir como candidato del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023. “Ese tema me importa muy poco ahora y dependerá de muchísimos factores, pero lo más probable... con una probabilidad muy alta, es que no sea candidato”, asegura el regidor en los micrófonos de COPE MÁS Málaga.

Es “lo más probable”, que no repita como candidato a la Alcaldía en la que lleva 20 años. Pero con esas palabras lo que está claro es que no hay un no rotundo de Francisco de la Torre a dejar la vida municipal.

ACOSO TELEFÓNICO A JUAN CASSÁ

En una entrevista en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’, el alcalde de la capital ha repasado los asuntos que marcan el inicio del curso político. Curso que ha comenzado con un sobresalto, el de la detención y posterior puesta en libertad del gerente de la empresa municipal, José Luis Paradas Romero, por presunto acoso telefónico a Juan Cassá, concejal no adscrito y declarado tránsfuga, tras su salida de Ciudadanos.

���� @pacodelatorrep a Mónica García “Si soy o no candidato en el 2023, es una anécdota. Estoy ahora en los retos de la ciudad. Ese asunto no importa. Hay una probabilidad alta que NO sea candidato, pero ahora estoy en grandes temas” #97.1FM #882AM �� pic.twitter.com/7dgBAsPrJ4 — COPE MÁLAGA (@COPEMalaga) September 15, 2020

En este sentido De la Torre señala que por ahora no debe haber movimientos hasta que se pronuncie la justicia. Defiende la presunción de inocencia, un derecho, dice el alcalde, que otros grupos políticos no respetaron con Teresa Porras y Francisco Pomares en el caso Villas del Arenal “eso es un principio básico. Otros no han tenido ese respeto a la presunción de inocencia; y no digo más. Otros grupos no lo han tenido. Nosotros lo tendremos, siempre. Por ahora no hay motivos para que tenga que haber un cambio inmediato” asegura De la Torre.

De la Torre añade que, además de por respeto a la presunción de inocencia, no toman ninguna medida al respecto porque le parece “una fórmula de mostrar cercanía y solidaridad con el grupo Ciudadanos”.

LA “HIPOCRESÍA” DEL PSOE

Juan Cassá se marchó de Ciudadanos en mayo y desde entonces es concejal no adscrito. El alcalde niega que sea un tránsfuga porque no ha cambiado de postura: antes, como edil de Ciudadanos (partido que gobierna con el PP en el ayuntamiento) votaba lo mismo que ahora que no forma parte del gobierno municipal. Por tanto “no ha habido ninguna manifestación de transfuguismo”.

“El PSOE no habló durante bastantes semanas –desde la salida de Juan Cassá de Ciudadanos- y todo da a entender que hubo unos contactos y unas expectativas a nivel del PSOE provincial que no se cumplieron” y fue a partir de “ese momento” cuando los socialistas comenzaron a “demonizar” a Cassá.

�� @pacodelatorrep “Soy persona del diálogo y del consenso. Yo no niego la posibilidad de entregar ni superávit. Pero siempre que no dejemos a nadie atrás. Es un tema que tiene una falta de sensibilidad latente y lo he notado aquí, en Andalucía” #97.1FM — COPE MÁLAGA (@COPEMalaga) September 15, 2020

Es decir, que según el alcalde, el PSOE intentó acordar con Juan Cassá una moción de censura contra él que no dio sus frutos. Y que fue entonces cuando lo tacharon de tránsfuga y propusieron al PP un pacto ‘anti Juan Cassá’.

Según De la Torre, eso ocurrió porque el PSOE “no encontró el apoyo para hacer una moción de censura y eso quedó bastante claro, ahí el PSOE no fue honesto, fue cínico e hipócrita”.

Cuando Juan Cassá se marchó de Ciudadanos dejó al gobierno de De la Torre en minoría. Por eso, el alcalde propuso que se integrara en el gobierno municipal para darle estabilidad, aunque Ciudadanos acabó rechazando esa posibilidad, en la que el alcalde no ha insistido.

MORENO BRENES, DE VUELTA AL AYUNTAMIENTO

Otro nombre propio, en este caso que vuelve al ayuntamiento: Pedro Moreno Breves regresa al consistorio pero no como concejal de Izquierda Unida (partido al que ya no pertenece), sino como el nuevo secretario general del pleno, en sustitución del recién jubilado Venancio Gutiérrez.

Un cargo que va a ocupar de forma provisional, hasta que se adjudique esa plaza de forma definitiva. Puesto temporal al que parece que no se ha postulado ningún otro candidato. “Nosotros hemos puesto en marcha un concurso para que el secretario general que tengamos en el futuro sea estable”, un concurso al que Francisco de la Torre cree que se presentará Moreno Brenes.

EL AHORRO, EN LAS ARCAS MUNICIPALES

Sobre otro asunto, el alcalde ha valorado que no haya salido adelante la propuesta del Gobierno central de quedarse con los ahorros de los ayuntamientos. De la Torre subraya la importancia de dotar de músculo financiero a los consistorios para poder hacer frente a los efectos de la pandemia.

Lo cierto es que su partido, el PP, ha librado una auténtica batalla contra la medida propuesta por el Gobierno. Pero De la Torre no se opuso a transferir a las arcas del Estado hasta 30 millones de remanente municipal de los últimos años. El alcalde no estaba en contra pero aseguraba que la propuesta era mejorable y apelaba a la solidaridad municipal “desde el Gobierno se tendría que haber dialogado más. También desde el resto de partidos, incluido el nuestro. Yo no me niego a plantear la posibilidad de entregar superávit siempre y cuando se garantizaran 5.000 millones de euros para todos los municipios repartidos en función de la población o criterios que beneficiaran a zonas de menos renta y más desempleo, pero que no se dejara nadie atrás”, precisa el alcalde.