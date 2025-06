La pregunta que se hace Tomás Guasch con el 'sí' de Joan García al Barcelona: "¿El Newcastle?"

En el momento en que parece más claro que Joan García acabará abandonando el Espanyol para fichar por el eterno rival, el Barcelona, Tomás Guasch dio un paso al frente para expresar, como reconocido 'perico', su opinión sobre el movimiento del joven cancerbero.

Preguntado en Deportes COPE, Guasch tiene claro que él, en lugar de Joan García, no ficharía ni por el Barcelona "ni al de Guayaquil".

Alamy Stock Photo Joan García visto durante el partido de LaLiga EA SPORTS entre los equipos Rayo Vallecano y RCD Espanyol de Barcelona

Sin embargo, empatizó con la decisión del jugador, no sin resignación por la imposibilidad que tiene el Espanyol, en ocasiones como esta, de que los grandes jugadores del club puedan quedarse, y menos por irse al equipo gran equipo de la ciudad condial: "Yo soy Joan García y va a que respetar su decisión por más dolorosa que sea. En el Espanyol, como ya pasó con otros, y me acuerdo del último en llegar del Villarreal, no hay manera de que el ídolo quede".

En este particular movimiento, hay algo que Guasch no termina de comprender: "Lo único que me sorprende en todo este asunto", anunció, "es que, además del Barça, solo se habló del Newcastle interesado en este chico. Entonces, ¿en el resto de Europa, por este portero solo se ha interesado un equipo?" La respuesta, tratándose de Guasch no podía ser otra: "El fútbol es un porro. Pues eso, Joan García, Barça ¿qué le vas a hacer?".

Alamy Stock Photo Joan García del RCD Espanyol durante el partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el FC Barcelona en el estadio RCDE

OTRO EJEMPLO FUERA DEL TENIS: "LA FAMILIA QUE TENÍA MÁRQUEZ..."

Preguntado por la misma cuestión, Emilio Pérez de Rozas, reconocido aficionado por el motociclismo, comparó este movimiento con uno muy reciente que se produjo en el mundo de las motos y que también hizo llevarse muchas manos a la cabeza.

Aprovechando, precisamente, que este martes Pérez de Rozas acudió a un acto público del piloto Marc Márquez, del que recuerda "la familia más grande que tenía en Honda. ¡Qué familia más sensacional y triunfadora! Trece años allí, con seis títulos mundiales de MotoGP, su ingeniero era su mejor amigo..." ¿Y qué pasó después? "Márquez se fue a Ducati, porque no podía esperar más a no ganar un mundial, a no ganar una Champions, a no ganar una carrera".

La conclusión para Pérez de Rozas es que "este es el deporte, amigos". Y concretando el caso del portero Joan García: "Alguien tan bueno como es Joan García tiene que irse al mejor equipo que pueda. Y el mejor equipo que pueda es el Barça". Y sobre el interés del Newcastle, entiende que el jugador y su entorno hayan preferido al equipo azulgrana: "Si fueras el papá de Joan García, ¿qué harías? ¿Te rías a Newcastle? De verdad...", sentenció.