El alcalde de Málaga tras su operación: "Estoy bien"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra "bien" tras la operación a la que fue sometido en la noche del Sábado Santo, 11 de abril, por un hematoma subdural. El propio regidor ha enviado un mensaje a través de Twitter para agradecer las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas, algo que le llena "de emoción y ánimo". Además, se ha comprometido a responder "uno a uno cuando pueda".

En su mensaje, el alcalde de Málaga cuenta que le han informado sobre #fuerzaPaco, un hastag que comenzó a utilizarse el sábado por usuarios que, a través de las redes sociales, querían trasladarle su apoyo en estos momentos complicados.

Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP