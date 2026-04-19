Descubre si tienes el temperamento amarillo: así son las personas más alegres y sociables

En el complejo universo de las relaciones humanas, comprender la personalidad de quienes nos rodean es fundamental para construir vínculos sanos y duraderos. El asesor matrimonial y orientador familiar David Cercas, autor del libro 'El arte de un matrimonio feliz', profundiza en los cuatro tipos de temperamentos que definen nuestros rasgos más innatos: el rojo (dominante), el verde (sereno), el azul (perfeccionista) y, finalmente, el amarillo (influyente). Este último se caracteriza por una arrolladora energía social y un entusiasmo que, aunque contagiosos, también esconden importantes necesidades emocionales y desafíos en la convivencia.

El alma de la fiesta: ¿quién es el temperamento amarillo?

Identificar a una persona con temperamento amarillo es relativamente sencillo. Según Cercas, es aquel que "entra en una habitación y en dos minutos ya está hablando con todo el mundo". Se trata de individuos que se convierten rápidamente en el centro de atención, no por egocentrismo, sino por una habilidad natural para conectar con los demás. "Cuando te das cuenta, se ha hecho amiga de todo el mundo, tiene el contacto de todo el mundo en su WhatsApp", explica el orientador. Este perfil, también conocido como el "influyente", destaca por su capacidad para crear un ambiente distendido y positivo.

Entre sus rasgos más distintivos se encuentran la comunicación, la sociabilidad y una energía desbordante. Disfrutan enormemente de la compañía y viven bajo lemas como "cuanto más seamos mejor" o "tus amigos son mis amigos". En el ámbito social, son considerados "el alma de una fiesta", capaces de generar "buen rollo" y risas. En el entorno laboral, su papel es el de "motivadores natos", aportando ideas frescas y levantando el ánimo del equipo en momentos de desánimo. Suelen hablar rápido, pensar en voz alta y transmitir una vitalidad que a menudo resulta inspiradora para los demás.

Cuanto más seamos mejor, tus amigos son mis amigos" David Cercas Asesor matrimonial y orientador familiar

El lado oscuro del entusiasmo: sus puntos débiles

Sin embargo, no todo es positivo. Como advierte Cercas, en la personalidad amarilla "su punto fuerte es su punto débil". Su elevada locuacidad puede llevarlos a hablar "demasiado", a ser impertinentes o a interrumpir sin darse cuenta. Esta misma energía los hace propensos a la dispersión: "empiezan muchas cosas a la vez y después a veces les cuesta terminarlas". Son los que proponen infinidad de planes que, a los pocos días, pueden cambiar por otros nuevos, lo que denota una cierta inconstancia.

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Otro de sus grandes desafíos es la organización. Los horarios estrictos y la atención a los detalles no son su fuerte, lo que puede generar roces, especialmente con los temperamentos azules, que son metódicos y ordenados. "El amarillo choca con los azules, porque tanto detalle, tanto orden y tanto horario de un azul, pues les complica un poco la vida", señala el experto. Es importante matizar que estas actitudes no surgen de la "mala intención", sino de una mente que funciona a gran velocidad y que prioriza lo divertido sobre lo metódico.

Su punto fuerte es su punto débil, empiezan muchas cosas a la vez y después a veces les cuesta terminarlas" David Cercas Asesor matrimonial y orientador familiar

Cómo convivir y potenciar a un temperamento amarillo

Para relacionarse de manera efectiva con una persona amarilla, es crucial comprender sus necesidades emocionales. Según David Cercas, estas se resumen en dos palabras: "atención y reconocimiento". Suelen llamar la atención porque la necesitan para sentirse validados. El "miedo natural de un amarillo es sentirse rechazado" o "pasar desapercibido". Por ello, un elogio sincero puede hacerlos sentir "súper felices", mientras que la frialdad o la indiferencia les afecta profundamente.

Freepick / Teddy El miedo natural de un amarillo es sentirse rechazado

En la práctica, la convivencia mejora si se crea un "buen ambiente", ya que la tensión los apaga. A la hora de comunicarse con ellos, es mejor "ir al grano" con mensajes cortos y directos, pues los discursos largos o llenos de detalles les hacen desconectar. También es muy positivo "pedirles su opinión", ya que se guían mucho por la intuición y valoran que se les tenga en cuenta. Finalmente, Cercas recomienda "ayudarlos en el tema de la organización", como recordarles horarios o prioridades, pero siempre "con mucho cariño, sin darle muchas órdenes".

En definitiva, el temperamento amarillo aporta "mucha luz, energía y movimiento" a cualquier relación, ya sea de pareja, familiar o de amistad. Aunque no sean los más organizados, su enfoque en las personas y su capacidad para generar conversaciones, risas y vida hacen que "la vida sea más divertida". Como concluye Cercas, conocer los diferentes temperamentos es clave, pues ayuda a entender que muchas diferencias "no son mala intención, simplemente son distintas maneras de ser". Este conocimiento, lejos de separar, "nos ayuda a quererlos mejor, a comprenderlos mejor".