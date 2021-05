El desconocido cereal sin gluten que puedes cocinar como una hamburguesa

La variedad de cereales que se siembran por el mundo es abundante. Basta con hacer una búsqueda en cualquier buscador de internet y aparecen decenas de recomendaciones y de variedades. En todos los portales especializados se detallan cuales son los trece principales cultivos de cereales: arroz, maíz, trigo, centeno, avena, cebada, sorgo,quinoa, semillas de lino, farro, trigo sarraceno, espelta y mijo.

Los cereales están considerados como súper alimentos, pero algunas personas deciden no consumirlos ya que algunos, como el trigo, avena o espelta, contienen gluten. El consumo del gluten a un grupo de personas les genera inflamación intestinal y por ello se desaconseja su ingesta.

Pero no todos los cerales contienen gluten. Hay un cereal que no es muy conocido y que contiene buenas propiedades para nuestro organismo y que además no contiene gluten. Nos referimos al mijo. El mijo es un cereal cuyo origen se encuentra en África y que incluso aparece en la biblia: “Es un grano redondo y amarillo. Se puede llegar a confundir con la quinoa, la diferencia es que la quinoa es plana y más blanca. Se encuentra en tiendas ecológicas y herborísterías,” explica en COPE Málaga, Ana Bardají experta en cocina saludable

Es un cereal rico es fósforo, hierro y vitamina A, además ayuda a paliar la fatiga intelectual. Para aquellas personas que están estudiando intensamente este cereal les viene muy bien. Es de los pocos cereales que no tiene gluten, que trae problemas de inflamación intestinal, abdominal de mucosas. El pan se puede hacer con mijo”





COCINAR MIJO

Lo primero que hay que hacer es lavarlo muy bien, como todos los cerales. Para poder cocinarlo hay que tener en cuenta que por cada puñado de mijo hay que añadir el doble de agua. Hay que tener en cuenta que pasado unos minutos el mijo se apelmaza pero eso nos da lugar a poder elaborar una hamburguesa.

Ana Bardají nos explica como lo hace: “El mijo solo está un poco soso, para que tenga algo más de sabor podemos hacer un sofrito de verduras con cebolla, zanahoria rallada y ajos. Los sofreímos bien y añadimos por cada parte de mijos dos vasos de agua y lo dejamos cocinar 15 minutos. Pasado ese tiempo lo dejamos reposar y esa masa que se nos queda la podemos convertir en una hamburguesa. Nos podemos ayudar de unos aros de acero inoxidable y nos aseguramos que esa masa no se va a romper. Añadimos un poco de aceite en la sartén y lo cocinamos vuelta y vuelta. Lo podemos acompañar con una salsa de tomate”.

El Mijo, además es un cereal que se puede tomar como desayuno y que tiene todas las propiedades para que te sirva de sustento durante toda la mañana y así te evitas de tener que “picar” entre horas. “Para el desayuno se puede preparar añadiendo pera o manzana, la fruta que más te guste. Lo preparamos añadiendo una cantidad de mijo por dos de agua, a los 15 minutos lo sacamos e incorporamos la fruta elegida. Este desayuno nos dará toda la energía para afrontar la mañana” subraya Ana Bardají.

Incluso se puede hacer bombones de mijo añadiéndole chocolate y coco rallado. En definitiva, un cereal versátil, sano y sin nada de gluten.

