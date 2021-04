El imperdonable error que cometes después de comer y que altera tu digestión

Es un hábito que se nos ha inculcado desde pequeños y que es difícil de cambiar. Normalmente estamos acostumbrados a completar nuestras comidas con el postre y por regla general ese postre suele ser la fruta. Esta costumbre se nos ha inculcado como una acción saludable, sin embargo, nuestros padres estaban equivocados.

ROMPIEDO TABÚES

La fruta, lejos de ser un buen complemento para después de un almuerzo o una cena, puede suponer todo lo contrario como explica Ana Bardají,experta en cocina saludable: “Nunca se debe comer fruta de postres después de las comidas, es un error garrafal. Hay que comerlas fuera de las comidas. A media mañana, por la tarde, es decir como antes de comer. La ingestión de la fruta es diferente a los alimentos que cocinamos. Las enzimas de la fruta son diferentes. Lo que hace es fermentar”.





FRUTA FERMENTADA

Para poner un claro ejemplo del perjuicio que supone para nuestra digestión añade: “Cuando preparamos una papilla de frutas a un niño pequeño, si no se come enseguida, la papilla se vuelve negra, se oxida. Pues eso pasa cuando comemos, la digestión comienza con los platos principales y la fruta se queda arriba y empieza a fermentar. Esto provoca que la digestión sea más dificultosa, dificulta la absorción de los nutrientes del resto de alimentos”.

QUÉ TOMAR DE POSTRE

Una vez que ya conocemos que comer fruta después de las comidas no es aconsejable, la pregunta es clara ¿Qué postre se puede tomar? En contra también de lo que creemos los yogures tampoco son la mejor solución para acabar los almuerzos o cenas: “Si la comida que hemos ingerido es equilibrada, no hace falta acompañarla de postre. Queremos terminar con una sensación de dulzura y para ello podemos hacerlo con calabaza o boniato al horno, verduras dulces asadas. Si hemos tomado una crema no es necesario el postre,” subraya.

