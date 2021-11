Cuidado: La razón por la que nunca debes conducir con el depósito de la gasolina en reserva

Está claro que en esta época en la que los carburantes están por las nubes y el precio de la gasolina y el diésel se ha disparado, seguro a que a mucha gente le ha sucedido que apura mucho con el depósito del combustible hasta el punto de circular en reserva.

Si bien no sucede nada porque en un momento dado puedas circular con el aviso encendido de vehículo en reserva, es cierto que no es nada recomendable abusar y conducir permanentemente con el depósito casi vacío. Cuando esto te ocurre, podrás conducir como mínimo unos 45/50 kilómetros más antes de que se vacíe el depósito por completo,aunque esta distancia puede oscilar según el tamaño del vehículo y de su depósito.

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Conducir habitualmente con el depósito en reserva puede ser perjudicial para el motor del coche. Y es que si vas a cualquier taller o un simple experto en la materia te puede indicar: cuanto menos carburante quede en el tanque, más esfuerzo tiene que hacer la bomba de combustible para llevarlo a través de los filtros y conductos hasta los cilindros del motor. Es muy parecido a beber con una pajita: cuanto menos agua queda en el vaso, más fuerza hay que hacer y esto sobrecarga la bomba, que podría quemarse. Esto es lo que debes tener siempre en cuanta si apuras mucho el depósito de tu vehículo.

Además muchos mecánicos apuntan que si la bomba de combustible requiere hacer más esfuerzo, aparte de calentarse más, puede ocasionar una succión más defectuosa, lo que lleva a que burbujas de aire se cuelen en el circuito, perjudicando la refrigeración (se calienta más el circuito del motor) y empobrece la mezcla de aire y combustible. Lo que puede derivar en una más que posible avería.

Si una bomba de gasolina es incapaz de suministrar la presión requerida o el volumen adecuado de combustible, es muy probable que el motor no encienda o no trabaje de manera adecuada. La bomba de Gasolina puede estar fallando. El filtro de combustible puede encontrarse obstruido.

POSIBLE MULTA

Y mucho ojo a lo que te puede suceder si conduces de esta manera tan temeraria. Circular y apurar al máximo puede hacer que te quedes tirado literalmente en carretera. Debemos recordar que si agotamos por completo el combustible de nuestro coche, además de la faena que supone quedarse tirado en carretera, puede conllevar una multa. Aunque el Reglamento General de Circulación no sanciona de por sí la falta de carburante, sí hay artículos de esta ley que no se pueden cumplir si no llevamos algo de combustible en el depósito: estacionar en un lugar correspondiente salvo caso de avería o accidente (artículo 90) y conducir con diligencia y precaución (artículo 3).

SE CONDUCE PEOR

Una de las situaciones que a buen seguro hemos vivido o que alguna vez nos ha podido pasar es conducir con la ansiedad de tener el depósito vacío y no encontrar o tener a mano una gasolinera donde repostar. Esta es una de las circunstancias que más tienes que evitar por el peligro que genera ya de estrés, ansiedad y poca atención a lo realmente importante, la carretera.

Llevar el vehículo en reserva genera más estrés para la persona que conduce: está más pendiente del nivel de carburante en el salpicadero o de buscar una gasolinera cerca, lo que altera la forma de conducir y puede no estar adecuada a las circunstancias del tráfico. Vamos más despacio y a bajas revoluciones para ahorrar combustible. Somos un peligro para los demás y para nosotros mismos.

