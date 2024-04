Una valenciana que se compró una casa por un euro explica cómo y dónde la consiguió: "El pueblo tiene vida"

Comprar una vivienda no es nada fácil, y con el paso de los años se complica cada vez más el hecho de adquirir una casa para entrar a vivir. Por eso esta valenciana presume de su caso en TikTok. Un vídeo viral ha revolucionado la red social con el caso de Yasmina, que asegura haber conseguido la suya por un solo euro.

Un estudio realizado por el portal inmobiliario Fotocasa, señala que los 41 años es la edad media con la que los españoles adquieren su primera vivienda. Por tramos de edad, los particulares que más predominan son los adultos de entre 35 y 44 años (32%), seguidos de los jóvenes de entre 24 hasta los 34 años, que suponen el 30% de la demanda de compra de vivienda.

"Me compré una casa por un euro y la gente dice que me la compré en un pueblo perdido de la mano de Dios y que aquí no hay nada", comienza exponiendo Yasmina, "así que os enseño el pueblo que vende casas por un euro". En ese momento, comienza a enseñar todo lo que tiene en un radio de "15-20 minutos".

La usuaria de TikTok recalca que hay "una tienda tipo bazar, una enorme tienda de muebles en la planta de arriba y un bazar también muy grande en la parte de abajo". Yasmina también enseña "un taller de coches" o "un Carrefour". Después señala el secreto que hay detrás de estas ventas de casas.

Una casa

"Esto es el centro histórico del pueblo", relata, "es el único sitio donde se venden las casas por un euro": "El objetivo para vender las casas por un euro es porque no quieren que el casco histórico se eche a perder. El pueblo tiene vida, tiene actividad, son 11.000 habitantes".

Después de unos segundos de vídeo, la valenciana, como indica en su cuenta de Instagram, revela el nombre: "se llama Mussomeli, está en la provincia de Caltanissetta. Lo que no quiere es que las casas donde las familias se han mudado a la zona nueva del pueblo se terminen derribando". En la parte nueva se venden casas, "pero no tienen el precio de un euro".

Yasmina también enseña "el parque de los bomberos", "un instituto" y "una de las tres gasolineras que hay en el pueblo". La usuaria de TikTok recalca que "es un pueblo en el interior de Sicilia". Además, muestra "un restaurante", "una lavandería", varias "cafeterías", una "heladería", "correos", "una tienda de mobiliario" y "juguetería".

Sobre "otro restaurante" que enseña, indica "que ahora está cerrado porque ahora es un banco": "Hay tres en el pueblo. La plaza está llena de bares alrededor de toda la calle". La valenciana muestra en su vídeo viral de TikTok "un colegio", "una guardería", "una joyería" y "una tienda de ropa para niños".

"El pueblo tiene vida"

Por si fuera poco, también revela "una inmobiliaria", "más bares parecidos tipo quioscos", "un salón de juegos", insistiendo en que "en el pueblo hay dos", "una ferretería", "una floristería", "una autoescuela", "más tiendas de ropa" y "una tienda de accesorios".

"Bienvenidos a Mussomeli", señala Yasmina antes de enseñar también "una tienda de bebés", "de zapatillas", "de trajes", "una óptica", indicando que "creo que hay tres" y "una mercería". "No puedo grabar el pueblo entero, pero creo que ha quedado claro que hay bastante actividad", recalca la valenciana en TikTok.