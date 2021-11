Lista de morosos: Así puedes comprobar si estás dentro y por qué

Suele pasar que vas a un banco o a una entidad de créditos personales para financiar una “ayudita” económica, tapar alguna deuda o imprevisto económico o en su defecto para pedir una hipoteca, y de pronto te lo deniegan cuando tu realmente estas al día con todos tus pagos mensuales. La sorpresa es grande. No tienes deuda con el banco, no hay facturas impagadas y en la base de datos de estas entidades financieras apareces como moroso y ojo, no hablamos de cantidades grandes, se puede estar también por 15 euros, por ejemplo. Además, recuerda que la forma más rápida para salir de ASNEF es pagar la deuda contraída. Una vez pagada la cantidad adeudada la empresa acreedora debería ordenar al fichero ASNEF que elimine los datos y actualice el listado de morosos.

¿#SabíasQue para ofrecer determinados servicios financieros, la normativa exige el registro previo en el @BancoDeEspana ?

Cuando se trata de tu tranquilidad financiera, infórmate y valora la mejor opción.https://t.co/dPKSakWLGEpic.twitter.com/Ud2Bx3uZRX — ASNEF ® (@ASNEF_) October 22, 2021

Bueno pues conocer si se está en ese listado, aunque fuera por error, es sumamente importante ya que negaría el acceso en caso de solicitar un crédito. Hablamos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Si nos damos un paseo por su página web encontramos que se definen como “un fichero de información relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, en el que son los acreedores quienes facilitan la información incluida en el mismo”. Es importante saber si se está en el o no, ya que esto es lo que miran los bancos y entidades de crédito a la hora de confiarte un préstamo.

"Es el momento de que prestar dinero sea solo para entidades supervisadas”. El presidente de @ASNEF_, Fernando Casero, habla de la situación del sector de la #financiación de #crédito tras la pandemia de la #Covid19.

Entrevista completa en @CincoDiascom.https://t.co/FGhvVyUlxl — ASNEF ® (@ASNEF_) October 12, 2021

También hay que tener en cuenta que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) otorga derecho de acceso a los interesados que deseen obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en ficheros automatizados. Y también derechos de rectificación, cancelación, oposición y limitación, en el caso que sean inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos.

CONSULTA

Te damos los pasos para saber si se está en él o no. Esto es importante ya que es clave para pedir ese crédito. Suele pasar muchas veces que por desconocimiento se está en él por alguna factura impagada, especialmente de cuando las compañías de teléfono penalizaban por una baja o un impago de una factura de un cargo en el que no se está de acuerdo. Para conocer, por tanto, si formamos parte o no de esa lista, existen diferentes vías:

Telefónica: 917 81 44 00.

Internet: se debe cumplimentar un escrito de solicitud, al que se deberá adjuntar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte y un email para recibir la respuesta.

Correo electrónico: enviando un email con la consulta directamente a sac@equifax.es.

Apartado de correos: mandando la misma documentación que por internet al apartado de correos 10.546, Madrid 28080.

Existen también muchos casos, y ésto a su vez es importante tenerlo en cuenta, que el ser incluido en esta lista del ASNEF por error al haberse dado de baja mal o de manera no confirmada de cualquier servicio domiciliado en la cuenta bancaria puede ser objetivo de hasta una indemnización, si es que no te dan de baja. Y es que si el error es de la entidad acreedora que ha comunicado nuestra inclusión en al lista al ASNEF, habrá que reclamar que existe un error.

