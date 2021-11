Los tres libros imprescindibles que debes leer al menos una vez en la vida, según la Universidad de Harvard

La lectura es una de las aficiones más extendidas en el mundo. El avance de las nuevas tecnologías no frenan nuestro interés por leer, en libro tradicional, en e-books, tablets o incluso en teléfonos móviles, la lectura está presente en nuestras vidas. La afición a leer un buen libro nos permite vivir historias que jamás nos hubiéramos imaginado si no hubiera sido a través de la lectura. Dice el poema de Jorge Luis Borges que: "La lectura debería ser una de las formas de felicidad, y no se puede obligar a nadie a ser feliz".

Todos los años los escritores, a través de las editoriales, publican libros que luego se pueden convertir en "best seller" que acaparan la atención de los lectores y copan las estanterías de las librerías. Este año destacan libros como "La Cuenta atrás para el Verano" de la Vecina Rubia, "Los Vencejos" de Fernando Aramburu o "Sira" de María Dueñas.

Universidad de Harvard

Todos ellos son libros conocidos y que cuentan historias que hacen meterse al lector en la trama que se trata de contar. Sin embargo, lejos de las tendencias, la famosa Universidad de Harvard, recomienda tres libros "que sirven para abrir la mente" además de servir para evadirse y pasar un rato entretenido.Estos libros fueron seleccionados según su impacto en la sociedad y porque consideran que su alumnado deben leerlos para tener un mayor entendimiento de la cultura y de la historia de todo el mundo.

Las universidades americanas son muy dadas a publicar investigaciones y publicar listas sobre cualquier aspecto de la vida. Aunque prometen que seguirán ampliando esta lista, estos son los tres libros imprescindibles en tu biblioteca en este 2021.





Bruno, el jefe de Policía de Martin Walker





Un crimen puede producirse en cualquier lugar, incluso en un pintoresco pueblo rural del sur de Francia. Es día de mercado en St Denis, un pueblecito de la región francesa de Périgord. Y lo que promete ser una jornada tranquila se convierte en tragedia cuando encuentran el cadáver de un hombre árabe con una esvástica dibujada en el pecho. Bruno Courrèges será el responsable de resolver el crimen.

La historia gira en los conocimientos del policía como periodista y como residente de St. Denis mientras explora la cultura y los cambios socioeconómicos que ocurren en la Francia rural contemporánea. "Una excelente manera de aprender sobre la cultura francesa y una buena 'lectura de verano'", subraya Edward Copenhagen, archivista de referencia de la Universidad de Harvard sobre el libro.

Ella y su gato de Makoto Shinkai

Son cuatro historias engarzadas que giran en torno a gatos recogidos de la calle, repletas del encanto y la belleza del mundo de este gran cineasta contemporáneo. Es una historia simple que cuenta la vida desde el punto de vista de un gato. Por esta razón, se trata de un "personaje muy divertido de seguir", según la universidad.

La gerente de Servicios Docentes en la Facultad de Derecho de Harvard, Debbie Ginsberg, lo recomienda especialmente y explica que el gato Miyu "aprende a navegar por el mundo como un adulto joven y Chobi lo trata de ayudar lo mejor que puede".





Tierra de Eolia de Ilias Venezis





Se acomete una de las tristezas más importantes para los griegos de la primera mitad del siglo XX, lo que supuso la pérdida de territorios en Anatolia y el éxodo masivo hacia el continente de más de un millón y medio de refugiados, durante la Primera Guerra Mundial. Y el desvanecimiento del sueño nacional que representaba el Egeo como mar griego, y las provincias de Sardes y Esmirna como avanzadillas del europeismo helénico frente a Asia

"Esta es una hermosa novela que trasciende el idioma y el país y evoca la nostalgia de un mundo perdido. He encontrado algunas traducciones al inglés de la literatura griega moderna que desean expresar los matices de la riqueza del idioma griego, pero Sellers captura en inglés el lenguaje juguetón y mágico de Venezis maravillosamente. ¡Es una alegría leerlo!", expresa Rhea Lesage, Bibliotecaria de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard.

