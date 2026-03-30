COPE Málaga te cuenta en directo la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa de Málaga es un gran evento de carácter religioso, social y cultural que se celebra cada año en Málaga. Tienen lugar desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, quedando el Sábado Santo como lapso hasta el Domingo de Resurrección. Durante la Cuaresma y hasta el Sábado de Pasión procesionan cinco Hermandades, además de numerosas asociaciones y grupos parroquiales.

COPE Málaga estrena la Semana Santa con terral y temperaturas de hasta 22 grados.

Algo característico de nuestra Semana Santa es la escolta de los cuerpos militares y de seguridad del Estado a los Sagrados Titulares que veneran, como la Brigada Paracaidista , la Legión , la Marina , los Regulares , los Infantes de Marina , la Policía Local o la Guardia Civil . Hay que recordar que fue declarada de Interés Turístico Internacional el 16 de febrero de 1980.

Ante esta magna celebración para nuestra ciudad, desde COPE Málaga el esfuerzo en la radio es monumental para que no se pierda ninguno de los detalles que ofrece esta semana grande de Málaga y su entorno. En COPE MÁS Málaga te vamos a llevar, estés donde estés, nuestra Semana Santa con un amplio equipo técnico y humano.

COPE Málaga Los portadores del Cautivo hacen un gran esfuerzo