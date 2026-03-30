COPE Málaga te cuenta en directo la Semana Santa de Málaga
Todos los días, desde las 16:00 horas, Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado "Coco" te llevan la pasión, los sonidos, el fervor y toda la información de la semana santa malagueña en el 97.1FM - 882 AM y nuestra web.
Málaga - Publicado el
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La Semana Santa de Málaga es un gran evento de carácter religioso, social y cultural que se celebra cada año en Málaga. Tienen lugar desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, quedando el Sábado Santo como lapso hasta el Domingo de Resurrección. Durante la Cuaresma y hasta el Sábado de Pasión procesionan cinco Hermandades, además de numerosas asociaciones y grupos parroquiales.
Algo característico de nuestra Semana Santa es la escolta de los cuerpos militares y de seguridad del Estado a los Sagrados Titulares que veneran, como la Brigada Paracaidista, la Legión, la Marina, los Regulares, los Infantes de Marina, la Policía Local o la Guardia Civil. Hay que recordar que fue declarada de Interés Turístico Internacional el 16 de febrero de 1980.
Ante esta magna celebración para nuestra ciudad, desde COPE Málaga el esfuerzo en la radio es monumental para que no se pierda ninguno de los detalles que ofrece esta semana grande de Málaga y su entorno. En COPE MÁS Málaga te vamos a llevar, estés donde estés, nuestra Semana Santa con un amplio equipo técnico y humano.
Al frente, Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado "Coco" que comandarán horas y horas de radio cofrade, y también de información. Con ellos un amplio equipo humano y técnico que nos hacen ser la radio líder y de referencia. La programación arranca ya desde las 16:00 horas de la tarde hasta más allá de las dos de la madrugada, donde se transmite el máximo fervor de las numerosas imágenes de toda nuestra Semana Santa. Podrás seguir la programación especial de Semana Santa en COPE MÁS Málaga en los diales: 97.1 FM y 882 OM. Y también a través de la aplicación de COPE y en nuestra página web.