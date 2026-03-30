Una chaqueta y una corbata prestadas para acceder al palco de autoridades: el fondo de armario para solventar imprevistos de protocolo en la Semana Santa de Málaga

La organización de la Semana Santa de Málaga cuida hasta el más mínimo detalle, especialmente en lo que respecta al protocolo en la Tribuna Oficial de la plaza de la Constitución. Una anécdota que lo ilustra a la perfección la ha relatado Pedro Gallego, presidente de la Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. "Un día llegó el cónsul de Filipinas... vestido como se viste en Filipinas, con una camisa hawaiana. Y le dijimos que así no podía entrar".

La solución fue rápida: "Tuvimos que buscar una chaqueta y se la prestamos". Este nivel de previsión llega al punto de que disponen de un pequeño fondo de armario para imprevistos. "Allí tenemos una serie de corbatas para las personas que no llevan y que tienen que entrar en el palco de autoridades, lógicamente, con chaqueta y corbata".

Un trabajo arduo y discreto

El trabajo de la comisión que preside Gallego es "arduo" y se extiende mucho más allá de la gestión de la tribuna de autoridades. Recientemente han concluido la organización del pregón de Semana Santa, que implicó ubicar a más de mil personas en el Teatro Cervantes, y la posterior cena. Ahora, el foco está puesto en la organización del palco principal durante los desfiles, un desafío que describe como "bastante complicado, pero agradable al mismo tiempo". La misión del equipo es que todo fluya sin que su presencia se note.

El buen jefe de protocolo es como el buen árbitro: debe pasar desapercibido" Pedro Gallego Presidente de la Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías

Para Gallego, la clave del éxito en su labor es la discreción. Compara la figura del responsable de protocolo con la de un colegiado en un partido: "El buen jefe de protocolo es como el buen árbitro, que pase desapercibido". En su opinión, si no hay comentarios sobre el protocolo, es la mejor señal de que todo ha funcionado correctamente. "Eso es lo bueno, que no se hable de protocolo", sentencia en una entrevista en COPE Málaga.

Jueves Santo, el día clave

Si hay un día marcado en rojo en el calendario de la Comisión de Protocolo, ese es el Jueves Santo. La demanda para acceder al palco de autoridades se dispara hasta tal punto que Gallego lo describe de forma gráfica. A la intensidad de la jornada se suma la incertidumbre de las confirmaciones de asistencia, que a menudo llegan con muy poca antelación. "Las autoridades confirman el día antes o dos horas antes", explica. Este año, con la precampaña electoral como telón de fondo, la imprevisibilidad es aún mayor: "Te pueden decir el martes o el miércoles: 'Mañana llega el presidente de la Junta'. Eso es imprevisible".

Etiqueta en la tribuna oficial

La etiqueta para las mujeres es algo más flexible, aunque se pide vestir con "colores discretos" y, de manera especial, se solicita que el Viernes Santo "vengan prácticamente de luto". En cuanto al trabajo de protocolo de las propias hermandades, como los actos de la Congregación de Mena, la Cofradía del Rico o la Hermandad del Sepulcro, Pedro Gallego aclara que la Agrupación no interviene directamente, aunque sí "colaboramos en lo que nos piden".