La confesión de la delegada de Educación en Málaga: "¡Qué marrón tiene la Junta!"

Un vídeo protagonizado por la delegada de Educación y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, Mercedes García Paine, circula por las redes sociales denunciando la difícil situación que ha dejado el PSOE en el gobierno andaluz tras 40 años de mandato.

Conocida por presidir la asociación Nena Paine, esta periodista es miembro independiente de la Dirección Provincial del Partido Popular, aunque fue elegida para ponerse al frente de un área de la Junta que dirige Ciudadanos (por su vínculo profesional en etapas anteriores con el hoy consejero de Educación y de Deporte, Javier Imbroda).

Las declaraciones que puedes ver las hizo Mercedes García Paine en una emisión en directo en su cuenta personal de Instagram, una cuenta privada que solo pueden ver las personas a las que ella haya autorizado, pero que ha trascendido y ahora circula por las redes sociales. En ese vídeo, la delegada de Educación y Políticas Sociales habla de “miedo” y de personas “amenazadas”.

"Quizá no sea políticamente correcta, pero madre mía qué difícil es estar en esta situación (...) Trasladaros que tras otro nuevo día de doce horas de trabajo continuo en el que esto se ha convertido en mi día a día, estar el día entero en la calle. Me ha cambiado la vida, no es fácil aceptar que tengo que dejar atrás todo por lo que he luchado. Pero no veáis que marrón tiene la Junta de Andalucía. ¡Cuántas cosas hay que cambiar! Siempre con gente por encima que son los que te dan las órdenes (...) Hay tantas cosas que solucionar y cambiar que cada día se me hace un poco más difícil", dice a sus seguidores. "Tengo un bajón del copón. Una tiene que controlar tanto y cuidar las cosas que dices... Cualquier cosa puede estar en los medios y qué difícil es poder decir ahora la verdad sin tapujos (...) Aquí digo, voy a dejarme la piel por hacer las cosas bien. Hoy he prometido no desvelar unos nombres, pero la gente tiene miedo. Está amenazada. Vienen a mi despacho acojonados a decir que están amenazados. Si empezamos a levantar expedientes, malos", ha añadido.