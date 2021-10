Condenan al SAS a indemnizar con 600.000 euros a una joven por el error de diagnóstico de un tumor

Elizabeth tiene 26 años y está llegando al final de una historia que comenzó cuando ella solo tenía doce, en el verano de 2007. La pequeña comenzó a padecer muchos dolores de cabeza, problemas de visión y ahí comenzó un periplo de consulta en consulta, aunque los médicos no daban con el problema. La niña fue remitida por su pediatra del centro de salud de Vélez-Málaga a la consulta de oftalmología en el Hospital Comarcal de la Axarquía.

DIAGNOSTICO

Le pusieron gafas, después le diagnosticaron sinusitis, se le realizó la prueba de potenciales evocados en noviembre de 2007 en el Hospital Civil de Málaga. Finalmente, tras la realización de un TAC, se descubrió que tenía un tumor. Fue operada de urgencia en el Hospital Regional de Málaga y, unos meses después, tuvo que ser intervenida por segunda vez.

El diagnóstico tardío provocó que perdiera la visión de un ojo, que tenga visión mínima en el otro y que Elízabeth acabara con un grado de minusvalía del 81 por ciento. Ahora un juzgado de Málaga condena al Servicio Andaluz de Salud (en sentencia que aún no es firme y que, de hecho, el SAS ha recurrido) a indemnizar con casi 600.000 euros a la joven por la negligencia médica.

LE CUESTA TODO MUCHO

En declaraciones a COPE MÁS Málaga, Elizabeth López cuenta que en su día a día le cuesta “mucho hacer las cosas”. “Con la visión que tengo, me tengo que acercar mucho para ver las cosas bien y tengo más problemas además de la visión, como que el sueño me cambia mucho, no duermo de noche y tengo que dormir de día y las hormonas también las tengo mal”.

Su caso lo ha llevado la asociación El Defensor del Paciente. Su abogado en Málaga, Damián Vázquez, explica que a la niña se le llegó a realizar un TAC y que los médicos dijeron “que no había ningún tipo de problema, que todo bien”. “Esta chica seguía sin ver, seguía con problemas y al final le repiten la prueba” y le acabaron detectando un tumor “del tamaño de una pelota de ping pong”.

DICTAMEN FINAL

La resolución señala que no puede beneficiar al SAS el hecho de que no conste en el historial médico las imágenes de la prueba diagnóstica TAC, que no han sido entregada ni al juzgado; recordando que, "atendiendo el principio de facilidad probatoria de las partes, es la administración demandada la que ha de soportar la ausencia de aportación de dicha documental".

Por tanto, se concluye la existencia "de error en la valoración efectuada el día 4 de septiembre de 2007", indicando que, "de no haber existido aquel, la extirpación de la masa tumoral hubiese tenido lugar con mucha antelación, ya no sólo disminuyendo ostensiblemente el resultado lesivo, sino suprimiendo por completo el mismo".

"Dado que la pérdida de la visión viene propiciada por el crecimiento tumor, la misma debe imputarse en su integridad a este error valorativo", precisa el juez, por lo que se estima la demanda presentada, de forma parcial.

También te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Liberan en Málaga a 14 mujeres víctimas de explotación sexual en una operación con 27 detenidos

Archivan la investigación sobre la muerte de tres británicos en una piscina en Mijas en la Navidad de 2019

El Ejército confirma la muerte del sargento malagueño desaparecido en un pantano de Huesca