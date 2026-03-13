Ramírez responde al PP sobre el Ortega y Gasset y exige a la Junta de Extremadura que asuma su responsabilidad

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha respondido a la polémica suscitada por el PP sobre las deficiencias en el colegio Ortega y Gasset, defendiendo la colaboración institucional por encima del enfrentamiento político. Ramírez ha recordado que el proyecto, concebido hace más de 15 años, fue paralizado por un gobierno del PP y reactivado por el PSOE, y ha asegurado que desde el Ayuntamiento siempre se han comunicado las deficiencias detectadas a la Junta de Extremadura, tanto con el anterior gobierno como con el actual.

Intervención municipal ante la lentitud de la Junta

Tras el reciente desprendimiento de un falso techo, Ramírez ha revelado que fueron los propios técnicos de la Junta quienes pidieron al Ayuntamiento que se hiciera cargo de la reparación debido a la lentitud de sus procesos de contratación. "No es nuestra responsabilidad, pero para nosotros la seguridad es lo primero, y lo hemos hecho, tanto en el falso techo que se cayó, como en el resto de aseos que tenían la misma estructura", ha afirmado el alcalde, destacando la proactividad del consistorio.

No es nuestra responsabilidad, pero para nosotros la seguridad es lo primero, y lo hemos hecho" José María Ramírez Alcalde de Almendralejo

El alcalde ha añadido que esta intervención se suma a otras muchas que no corresponden al municipio, como reparaciones de goteras en las cubiertas o arreglos en la sala de calderas. Además, ha alertado sobre problemas de seguridad pendientes de solución por parte de la Junta, como un muro en el patio que está apuntalado y cerrado desde hace años sin que se actúe al respecto.

"Que cada palo aguante su vela"

Ramírez ha criticado el "seguidismo" del PP local al intentar desviar la culpa hacia el anterior gobierno socialista. Ha insistido en que la responsabilidad de la ejecución de las obras recae en la dirección facultativa y la empresa constructora, mientras que a los políticos les corresponde la voluntad de impulsar los proyectos. "Que cada palo aguante su vela", ha sentenciado, pidiendo que la Junta asuma sus obligaciones en lugar de hablar de "herencias".

Sobre la causa del derrumbe, el alcalde ha explicado que se trató de un vicio oculto en la construcción, ya que la falta de sujeción del falso techo no se detectó hasta que se produjo el incidente. "Se ejecutó mal, evidentemente, no se ve, hasta que no sucede", ha señalado, reiterando que es el Ayuntamiento quien está solucionando un problema que corresponde a la Junta de Extremadura.

Finalmente, José María Ramírez ha hecho un llamamiento a la Junta de Extremadura y al PP de Almendralejo para que "se pongan las pilas" y trabajen para que el colegio no solo sea seguro, sino también "confortable", solucionando todas las deficiencias que presenta el centro educativo, que fue inaugurado en el año 2022.