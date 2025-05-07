El Área Sanitaria de Ferrol realizó más de 12.800 cirugías y 403.000 consultas en 2025, un 5% y un 7% más que el año anterior

Los profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) llevaron a cabo durante el pasado año 2025 un total de 12.837 intervenciones quirúrgicas, 403.150 consultas externas y 213.913 pruebas diagnósticas, lo que supone un incremento generalizado de la actividad respecto a 2024. Así lo han presentado este jueves, 12 de marzo, la gerente del área sanitaria, Fernanda López Crecente, junto a su equipo directivo, quienes también detallaron los datos de demora media y los avances en las vías rápidas de atención oncológica.

Según los datos publicados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), las intervenciones quirúrgicas aumentaron un 5,1% en comparación con el año anterior, mientras que las consultas crecieron un 7,3% y las pruebas diagnósticas, un 3,5%. Especialmente significativo fue el incremento de las resonancias magnéticas, que subieron un 8,6%, alcanzando las 8.471 pruebas.

En el ámbito de las urgencias, se registraron 194.213 atenciones, un 2% más que en 2024, y los ingresos hospitalarios ascendieron a 15.523, también con un incremento del 2%.

Listas de espera y prioridades

En cuanto a los tiempos de espera, la demora media para una cirugía en el área ferrolana se sitúa en 62,7 días, mientras que para una consulta externa es de 71,4 días. Actualmente, 3.285 pacientes aguardan una intervención quirúrgica, de los cuales el 74% (2.447) espera menos de tres meses, y ninguno supera los seis meses. En consultas externas, la lista de espera asciende a 15.921 personas, con un 71% esperando menos de tres meses.

Los responsables sanitarios destacaron la baja demora en pacientes prioritarios: 13 días para los de prioridad 1 (enfermedades más graves) y 59,7 días para prioridad 2. En prioridad 3, la espera media es de 65,9 días.

Vías rápidas y decreto de garantías

Un total de 2.080 pacientes con sospecha diagnóstica de cáncer fueron atendidos a través de las vías rápidas, circuitos asistenciales que buscan reducir al máximo el tiempo entre la sospecha y la primera valoración especializada. Destacan los incrementos en patologías como pulmón (de 352 a 380 pacientes), vejiga (de 172 a 196) y próstata (de 214 a 224).

Además, 4.775 personas se acogieron al Decreto 105/2017, que regula los tiempos máximos de acceso a prestaciones sanitarias públicas. De ellas, 1.285 corresponden a cirugías garantizadas, 3.049 a consultas externas y 441 a pruebas diagnósticas.