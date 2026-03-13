¿Para qué se va a utilizar la grúa gigante que se ha instalado junto a la Torre del Agua de Zaragoza?

Se trata de una grúa de grandes dimensiones para la instalación del mirador de la azotea.

Ya se ha comenzado a instalar la grúa gigante junto a la Torre del Agua de Zaragoza para construir en su azotea, un mirador acristalado. Forma parte de las obras de adecuación de este emblemático edificio del recinto de la Expo 2008 en el 'Faro de la Logística' que comenzaron el pasado 28 de enero y que están a punto de cumplir un nuevo hito con el inicio de la construcción del mirador acristalado 360 grados en lo más alto del edificio que ofrecerá unas vistas singulares de Zaragoza y el meandro de Ranillas.

UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS DE ZARAGOZA

Para la realización de esta obra, ya ha comenzado la instalación de una grúa de gran tonelaje en la azotea que ira apoyada sobre un bastidor de acero con vigas de alta resistencia apoyadas sobre seis postes tubulares que elevan la grúa un metro por encima del suelo.

DGA Imagen de la grúa que se ha colocado en la Torre del Agua de Zaragoza.

UN RIGUROSO INFORME DE INGENIERÍA

Para la colocación de esta grúa se están siguiendo las indicaciones de un riguroso informe de ingeniería, según las cuales, la grúa transfiere todo su peso a uno de los muros de hormigón estructurales del edificio, de un espesor de 40 centímetros y de forma sensiblemente circular.

El esfuerzo adicional sobre estos muros tendrá un impacto mínimo, dada la enorme robustez de la estructura de la torre. Además, se ha estudiado de manera exhaustiva el comportamiento del viento para lo que los ingenieros se han basado en un simulacro de ráfagas en condiciones extremas de hasta 170 km/h con el fin de garantizar la máxima estabilidad.

La grúa operará con una configuración lastrada, utilizando contrapesos en la base para garantizar su firmeza en los días de mayor cierzo. La instalación de la grúa sobre la azotea evita su anclaje a la estructura del edificio y el consiguiente impacto de fuerzas horizontales sobre la torre. El mecanismo tendrá capacidad de elevar cargas de hasta 1.400 kilos a una distancia de su eje de 50 metros.

El proyecto para la instalación de esta grúa de gran tonelaje en la azotea de la Torre del Agua ha contado con los estándares más estrictos de la normativa actual, incluyendo el Código Estructural y el Código Técnico de la Edificación, que garantiza la integridad de este icono vertical de la Exposición Internacional de 2008.