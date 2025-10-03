Asesinan a una mujer de 83 años en Marbella y detienen a su pareja

Una mujer de 83 años ha sido asesinada este viernes en Marbella (Málaga). Su cuerpo, que presentaba heridas por arma blanca, ha sido hallado en el chalé donde residía. La Policía Nacional ha detenido a su pareja, un hombre de 84 años, como presunto autor del crimen.

Los hechos

El hallazgo se ha producido sobre las 11:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Ciudad de los Periodistas, en la zona residencial de Elviria Las Chapas. La pareja convivía en este domicilio, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

La autoridad judicial ha autorizado el levantamiento del cadáver para realizar la autopsia en las próximas horas. Agentes de la Policía Científica se han desplazado al escenario del crimen para tomar huellas y recabar pruebas que ayuden a esclarecer las circunstancias de la muerte.

Bajo la lupa de la violencia de género

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga está recabando toda la información para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista. Estos datos se trasladarán a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para su confirmación.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025 ascendería a 29 en España, diez de ellas en Andalucía. La cifra total desde que comenzaron los registros en 2003 se elevaría a 1.324 víctimas.

Recursos de ayuda

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y a su entorno las 24 horas del día en 52 idiomas. También se presta atención a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600000016. En una emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062), y está disponible la aplicación ALERTCOPS para enviar una alerta con geolocalización a la policía.