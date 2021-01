Las anécdotas de las investiduras en Estados Unidos: el discurso más breve, una neumonía y tres Biblias

El mundo está a punto de asistir a una de las ceremonias más solemnes que se celebran y que, si siempre acaparan la atención mediática internacional, este año más si cabe, después de lo que ocurrió a principios de este 2021 en el Capitolio.

Este miércoles, 20 de enero, tendrá lugar allí, en el Capitolio, en Washington, la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Una ceremonia que cargada de tradición, de costumbres... y de muchas curiosidades que han dejado a lo largo de la historia las investiduras de distintos presidentes norteamericanos.

Todo el mundo se imagina el momento en el que el presidente electo jura su cargo con la mano sobre la Biblia, porque es una imagen que hemos visto repetidas decenas de veces. Sin embargo, la Constitución americana no dice nada de que haya que usar una Biblia.

Es más, ni Theodore Roosevelt ni John Quincy Adams juraron con ella. Por cierto, por cierto, de Adams –que fue el sexto presidente de Estados Unidos, cuyo mandato tuvo lugar entre 1825 y 1829- se cuenta que tenía costumbre de bañarse todas las mañanas desnudo en el río Potomac y que un día alguien se llevó su ropa mientras cumplía con su ritual matutino. Así que volvió a la Casa Blanca escondiéndose entre los arbustos... historias de principios del siglo XIX.

En un lado están los presidentes que no han usado la Biblia en la investidura y en otro lado están otros comoBarack Obama, que usó tres: una de Abraham Lincoln (que fue presidente entre 1861 y 1865), otra de Martin Luther King y otra de la abuela de su esposa Michelle. La de Obama fue, por cierto, una investidura especial en sí misma por el hecho de ser el primer presidente negro de la historia del país.

