El alimento que tienes en casa con el que puedes adelgazar sin esfuerzo y aún desconoces

Hay muchos tipos de dietas, miles de alimentos con propiedades que te ayudarán a perder peso. En las redes sociales cada vez más nutricionistas y expertos te ayudan a perder peso. Lo fundamental es comer bien y ayudarlo con el ejercicio físico, pero hay varios productos vitales que te aceleran la pérdida de peso.

QUEMAGRASAS

Como cualquier alimento termogénico, el jengibre estimula directamente al metabolismo y eso contribuye a estimular directamente la quema de calorías. Además, ya sea en infusión o como condimento, el jengibre tiene también propiedades saciantes.

Lo cierto es que la palabra superalimento está más cerca del marketing que de la medicina y la nutrición, pero siempre es bueno saber qué alimentos son especialmente recomendados para nuestro organismo. Por eso, hemos preparado una lista de cinco superalimentos excelentes para adelgazar y que, además, están muy ricos.

ACEITE DE OLIVA

Uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales “Mundo en forma” en Instagram ponía un ejemplo muy gráfico hace apenas unos días. El aceite de oliva virgen extra, es uno de los mejores productos que puedes consumir por sus propiedades nutritivas pero debes hacerlo de forma controlada. Cuatro cucharadas al día, por ejemplo, te aportarán 360 calorías. Este alimento con el que puedes acompañar cualquier plato es indispensable y muy saludable.

De otro lado, uno de esos alimentos que no puede faltar en ningún plan de adelgazamiento es la fruta. La enorme variedad que hay en el mundo permite elegir la que más nos gusta, aunque es cierto que cada una aporta determinadas propiedades. Por ejemplo, los cítricos como la naranja son ricos en fibra, vitamina C y ácido fólico; las frutas del bosque también son ricas en fibra, vitaminas C y K y potasio; y las manzanas tienen propiedades antioxidantes gracias a sus flavonoides y polifenoles, pero también son ricas en vitaminas B y C y minerales como el calcio

OMEGA 3

Aunque hay muchos alimentos que tienen grandes propiedades, el quinto y último grupo de superalimentos para adelgazar que recomendamos es el de los pescados con ácidos grasos omega-3. Pescados como el salmón, el atún o la caballa contienen grasas saludables que, además de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayudan a reducir el colesterol y son muy buenos para perder peso. Por no hablar de un sabor exquisito cocinados de todo tipo de maneras.

Superalimentos como los cereales integrales, los frutos secos o las semillas son perfectos para quienes tratan de perder peso. Y un truco para adelgazar que utilizan muchas personas es comer estos superalimentos en el postre; es decir, en lugar de un postre azucarado, elegir un yogur desnatado con frutas naturales puede ser una excelente opción.

