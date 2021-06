Estos son los trucos para mejorar el sonido y limpiar los altavoces de tu móvil

Es nuestro gran acompañante diario. Nos los llevamos a todas partes, está con nosotros en todos los climas y además sufren, quizá como nosotros, temperaturas, agua, sol, arena, polvo… nuestro teléfono móvil es “el tercer brazo” y por ello de vez en cuando debemos también que cuidarlo.

Se da muchas veces que perdemos el sonido o la llamada o el tono es más bajo, quizá se deba a la suciedad de los altavoces.

Según se desprende de un informe detallado de los especialistas en la materia, Xataka, ellos recuerdan que “aunque tu móvil tenga una calificación IP que asegure que es resistente al agua y polvo, esto no evita que, aunque no entre dentro del dispositivo, puedan quedar restos de líquidos o polvo en orificios como los altavoces, y eso puede hacer que tu móvil suene peor”, y es así.

NADA DE LÍQUIDOS

Es importante que no utilices ningún líquido protector, aunque tu móvil pueda tener resistencia al agua, esta resistencia no siempre es total ni infalible, o sea que lo mejor es no jugártela con esto. Tampoco uses palillos ni bastoncillos para no dañar sin querer la malla de protección que recubre el exterior de los altavoces.

Cómo calibrar la batería de tu móvil y evitar que se apague cuando no está descargado del todo https://t.co/WZ0R8jGiJepic.twitter.com/Ysb7V8enko — Xataka Móvil (@xatakamovil) June 1, 2021

También es recomendable apagar tu móvil siempre que lo vayas a limpiar a mano, otra precaución que puede ahorrarte algún susto.

USAR CEPILLO

Uno de los métodos recomendables es utilizar un cepillo de dureza suave. A la hora de utilizar este cepillo, es importante que te asegures de limpiar utilizando su parte más superficial, evitando así que las cerdas no se introduzcan en los altavoces y dañen la malla. Otra solución posible es utilizar un spray de aire comprimido

UNAS APPS TE AYUDAN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que hacen estas aplicaciones es emitir una frecuencia aguda a gran volumen, algo que genera unas vibraciones dentro del altavoz que son capaces de despegar y expulsar de su interior las partículas que pueda haber.

Para Android, tienes una aplicación llamada Expulsar el agua que realiza esta tarea, y en dispositivos de Apple tienes una popular aplicación que se llama Sonic.

También te puede interesar:

La DGT se pone dura contra el uso del móvil al volante: 15 furgonetas ya te vigilan

Las aplicaciones de tu móvil que están provocando que tu batería dure tan poco

Importantes novedades en la ITV: así le afectarán a tu coche las nuevas normas y multas