La Diócesis de Bilbao y las cofradías refuerzan su sintonía para una Semana Santa más abierta

Se estima la participación de más de 4.200 cofrades pertenecientes a las 9 cofradías

Fernando Marcos Ayjón, vicario territorial y párroco de San Vicente Mártir de Abando, ha sido elegido pregonero para la Semana Santa de Bilbao 2026. Su nombramiento se interpreta como un gesto para fortalecer la "buena relación y la sintonía actual" entre la Diócesis de Bilbao

y la Hermandad de Cofradias que integra a las nueve cofradías de la villa, que agrupan a unos 4.500 cofrades.

Una Iglesia que salga del templo

En su pregón, pronunciado este pasado lunes en la Catedral de Santiago, Marcos Ayjón lanzó un mensaje de unidad y apertura, con una invitación a que la iglesia bilbaína "salga de los templos". Ha definido además las procesiones como una "evangelización visual", un recurso necesario para poder llegar a quienes no entran habitualmente en las parroquias.

En una entrevista, en los estudios de Cope Bilbao, el pregonero, ha hablado de esta labor evangelizadora que convierte a cada cofrade en un agente de pastoral aunque "Todos somos agentes de pastoral, en la medida que todos somos evangelizadores en tu territorio, en tu contexto", ha afirmado, destacando que los miembros de las hermandades "sacan su fe a la calle y ponen esa fe en en medio de nuestra ciudad".

Todos somos agentes de pastoral, en la medida que todos somos evangelizadores" Fernando Marcos Ayjon

Fernando Marcos Ayjon , Vicario territorial

El origen solidario de las cofradías

Marcos Ayjón ha recordado que la Semana Santa es mucho más que tradición, es un "contexto de compromiso y de autenticidad desde la fe". También ha subrayado que las cofradías nacieron en la Edad Media como redes de ayuda mutua en los gremios, por lo que su dimensión social y solidaria es un pilar fundamental.

"El contexto caritativo ha formado parte de la esencia de la cofradía siempre", ha insistido. Aunque ha reconocido que esta faceta se ha podido diluir en parte, ha defendido que el compromiso con los más necesitados debe seguir siendo una prioridad para las hermandades en el contexto actual.

El contexto caritativo ha formado parte de la esencia de la cofradía siempre" Fernando Marcos Ayjon

Unión entre generaciones

Otro de los valores destacados es el papel de las cofradías como uno de los pocos espacios de "convivencia intergeneracional" que existen. Según Marcos Ayjón, es habitual que la pertenencia se transmita de padres a hijos, creando un "hilo conductor" que forma parte de la esencia familiar.

A nivel personal, el futuro pregonero ha compartido sus dos momentos preferidos de la Semana Santa bilbaína: la procesión del Borriquito en Ramos, por la alegría de las familias, y la del Nazareno el Lunes Santo, por lo que significa "acercarse al mundo de los vulnerables" y a las periferias de la ciudad

Fernando Marcos Ayjón, Licenciado en Teología, es actualmente Vicario Episcopal de la Diócesis de Bilbao Ejerce como vicario de la Vicaría II de la diócesis, cargo que asumió en diciembre de 2021 tras el nombramiento realizado por el obispo Joseba Segura. Esta demarcación, conocida como Vicaría Encartaciones-Carranza, abarca principalmente la zona oeste de Bizkaia. Además de su labor territorial, compagina este cargo con su servicio como párroco de San Vicente Mártir de Abando, en el centro de Bilbao