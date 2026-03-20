Juan Carlos Ramos unirá fe y periodismo en el pregón que abre la Semana Santa de Palencia

Hoy viernes es un día importante para la Semana Santa de Palencia. Esta tarde, a las ocho, el Teatro Principal acoge el pregón que da inicio a los días de Pasión, a cargo del periodista y sacerdote Juan Carlos Ramos. El también director del programa 'El Día del Señor' en Televisión Española y director general de la Fundación COPE ha compartido sus impresiones en el programa 'Herrera en COPE' en Palencia, donde ha expresado sentirse "orgulloso de ser el pregonero" y sentir un "fuerte sentido de la responsabilidad".

La elección de Ramos como pregonero de la Semana Santa de 2026, una decisión del plenario de la Hermandad de Cofradías ratificada por el obispo Mikel Garciandía, reconoce su labor en la retransmisión de la Semana Santa de 2024 desde Palencia para RTVE. A pesar de la lluvia, aquellas emisiones mostraron imágenes de gran valor que conectaron con la audiencia nacional e internacional, un vínculo que ahora se refuerza con su pregón.

Una Semana Santa "que va muy por dentro"

Juan Carlos Ramos, gran conocedor de las Semanas Santas de toda España, ha destacado lo que hace especial a la de Palencia. "Es conocido, y así se muestran orgullosos todos los hermanos, todos los cofrades, lo que es una singularidad de Palencia, el hecho de que todas las cofradías salen en procesión en todas las procesiones", ha señalado, calificándolo como "un hecho distintivo de hermandad, sin duda alguna".

Agencia ICAL Procesión del Jueves Santo en Palencia

Además de esta particularidad, ha explicado que la Semana Santa palentina comparte con otras celebraciones castellanas "ese mismo sentido del silencio, de la devoción, del respeto". Según el pregonero, aunque las manifestaciones externas no sean tan explosivas como en otros lugares, en Castilla la fe se vive de una manera muy íntima: "Yo creo que la procesión también va muy por dentro".

Un pregón con emoción, fe y "un punto de humor"

Sin desvelar por completo el contenido de su discurso, Ramos ha adelantado que el pregón será una mezcla de sus dos facetas, la de periodista y la de sacerdote. El objetivo es combinar "lo que es la comunicación, de lo que es contar las cosas, que es la vocación periodística, y lo del sacerdote, que es animar a vivirlas". Con estos "dos puntos de apoyo", ha confesado que espera que haya emoción e, incluso, "un punto de humor".

La bondad de un dios hecho hombre que se entrega por nuestra salvación" Juan Carlos Ramos Director del programa 'El Día del Señor' en TVE y director general de la Fundación COPE

Preguntado por lo que todavía le conmueve de la Semana Santa tras tantos años contándola en televisión, Ramos ha sido claro. "Lo que emociona al hombre, pasan los años y adapta a los niños y a los mayores, siempre es lo mismo, emociona sobre todo la bondad", ha afirmado. Para él, el núcleo de todo es "la bondad de un dios hecho hombre que se entrega por nuestra salvación; no cabe mayor manifestación de amor".

Brágimo Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos en Palencia

Esa profunda manifestación de amor divino es lo que, en su opinión, sigue resonando a través de los tiempos y las generaciones. Es la certeza de "sabernos amados hasta ese punto" lo que, según el pregonero, más emociona y da sentido a la celebración de la Pasión.