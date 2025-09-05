Unicaja-Valencia abrirá la Supercopa de Málaga en el Carpena

Unicaja volverá a tener la oportunidad de levantar su primer título... en Málaga! El Real Madrid se enfrentará a La Laguna Tenerife y el Unicaja al Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa ACB 2025, que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, donde nunca levantó un título en su historia.

El sábado 27 tendrán lugar las citadas semifinales, abriendo con el cruce entre Unicaja y Valencia Basket a las 18.00 horas, mientras que el Real Madrid se cita con La Laguna Tenerife en el segundo turno, a las 21.00 horas. La final se juega el domingo 28 a las 19.00 horas.

El Unicaja, como vigente campeón de Copa del Rey, de la edición de la Supercopa 2024 de Murcia y anfitrión del torneo, partió en el sorteo de emparejamientos de este viernes como cabeza de serie en el bombo uno junto al Real Madrid, campeón de la Liga ACB y finalista de la edición anterior. Hay varios precedentes de estas eliminatorias. Unicaja y Valencia Basket se enfrentaron una vez en las semifinales de la Supercopa de Gran Canaria 2017 con triunfo taronja por 83-78.

Por otro lado, el Real Madrid ha ganado a La Laguna Tenerife las dos veces que se han cruzado en dos años consecutivos en semifinales, en 2020 y 2021, las dos en el pabellón Santiago Martín de Tenerife (79-92 y 70-72).

En el sorteo, celebrado a mediodía de este viernes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, hubo dos manos inocentes relacionadas con el deporte malagueño: Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como Duda, leyenda del Málaga CF, y Carlos Suárez, exjugador del Unicaja y también del Real Madrid.

COPE Málaga Foto de las instituciones junto al alcalde de Málaga.

El acto contó con la presencia de Antonio Martín, presidente de la ACB; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Gorka Lerchundi, director general de eventos e instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía; Juan Rosas, vicepresidente y diputado de deportes de la Diputación de Málaga, y Rafa Sánchez, director general del Endesa (patrocinador del torneo) en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

CABEZAS MUY OPTIMISTA

Carlos Cabezas, embajador del Unicaja y legendario jugador del club malagueño, definió como "apasionante" el cruce de los malagueños ante el Valencia Basket en semifinales de la Supercopa ACB, una eliminatoria donde habrá reencuentro con dos excajistas como Yankuba Sima y Kameron Taylor, "jugadores que dejaron huella". Para el exbaloncestista malagueño, el Unicaja-Valencia de Supercopa será "un emparejamiento duro, bonito y atractivo".

"Comenzar el pistoletazo de salida contra Valencia Basket va a ser apasionante. Es uno de los equipos que mejor se ha reforzado y mantiene una columna vertebral muy interesante", dijo este viernes tras el sorteo en declaraciones a los medios presentes en el acto en el Ayuntamiento de Málaga.

COPE Málaga Imagen de la Supercopa de baloncesto.

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, recordó este viernes, después de que su equipo quedase emparejado con el Unicaja en las semifinales de la Supercopa, que los últimos duelos entre ambos han sido de alto nivel. "Los últimos años los partidos Unicaja-Valencia Basket han sido siempre partidazos", señaló Carbonell.

Carbonell asistió este viernes al sorteo de los emparejamientos en Málaga y admitió que el fichaje de Kameron Taylor y de Yankuba Sima este verano por el Valencia será un aliciente extra por su pasado en el Unicaja. "Efectivamente, entiendo el morbo que pueda dar que dos jugadores que eran de Unicaja vuelvan aquí a Málaga y al Carpena para enfrentarse a Unicaja”, admitió.

En cualquier caso, recordó que tanto el Real Madrid como el Unicaja podían tener "son grandísimos equipos". "Nos ha tocado el anfitrión, vigente campeón de Supercopa, vigente campeón de Copa del Rey, así que tenemos un gran reto por delante", concluyó