Unicaja y la resaca del supercampeón del Mundo: "Nunca sabes cuándo puede ser el último"

El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, reflexionó tras ganar una nueva Copa Intercontinental en Singapur al frente del equipo malagueño que "nunca" se sabe "cuándo puede ser el último" y apuntó que cuando acabe la Supercopa ACB, que se celebra el próximo fin de semana en Málaga, "sí que realmente empieza" el "camino nuevo" de su equipo.

"Uno no se tiene que acostumbrar a esto, porque nunca sabes cuándo puede ser el último. Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último", decía Navarro tras ganar su séptimo título de verde y sumar ese séptimo título en ocho finales disputadas con él en el banquillo. Un logro al alcance de muy pocos.

kalinoski tira del carro

Sobre el escolta Tyler Kalinoski, nombrado mejor jugador del torneo, dijo: "Siempre nos ha ayudado desde las cosas que a veces no brillan", pero en el torneo intercontinental ha sido "un jugador sólido atrás, de saber escoger el jugador más talentoso del equipo rival, de ayudarnos en el rebote, más algunos tiros que ha metido".

"No sabes muy bien si es el comienzo de una nueva o es realmente el final del año pasado. Estamos aquí y vamos a jugar la Supercopa por lo que hicimos el año pasado, con lo cual nos acordamos de los jugadores que nos ayudaron a estar aquí", quiso destacar el técnico, en referencia a los cinco jugadores que han salido este verano.

FIBA Kalinoski fue el MVP y uno de los más veteranos de esta plantilla.

"Nos acordamos de Yankuba Sima, Kameron Taylor, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski y Tyson Carter, porque ellos nos ayudaron a ganar la BCL tanto o más que los que han estado aquí en la final. Hemos podido jugar este campeonato porque ellos nos ayudaron. Se lo dedicamos y se lo agradecemos, esto también es parte de ellos", puntualizó.

FIBA La plantilla verde apenas celebró este título, ahora toca la Supercopa.

"Cuando acabe la Supercopa ACB, sí que realmente empieza nuestro camino nuevo con los cuatro nuevos jugadores, una nueva andadura. Ojalá que podamos dar la continuidad que le dimos el año pasado a este título, aunque será complicado", concluyó