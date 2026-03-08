El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 170: Esta casa en una ruina
El Xerez pierde en Lorca jugando en superioridad durante mas de una hora, siendo incapaz de marcar un gol. Los murcianos marcaron en el único acercamiento real a portería
Jerez
1 min lectura74:19 min escucha
"Qué necesario sería hoy el comentario de una matriarca sabia que se dirigiese a un par de imbéciles, leyendo lo que escriben los líderes del mundo en las redes sociales... da vergüenza ajena"
Cristina L. Schlichting
