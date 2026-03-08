COPE
El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 170: Esta casa en una ruina

El Xerez pierde en Lorca jugando en superioridad durante mas de una hora, siendo incapaz de marcar un gol. Los murcianos marcaron en el único acercamiento real a portería

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 170: Esta casa en una ruina

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura74:19 min escucha

