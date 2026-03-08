Valencia Basket le pega un revolcón a UCAM y también se lleva el average (110-84)

Empezó Valencia Basket fino y acertado. Tres ataques, tres triples. De hecho, con un minuto y siete segundos transcurridos, Sito Alonso pidió tiempo tras el segundo, el de Reuvers, para el 6-0. Del 6-2, se pasó a un 12-2. Pradilla y Badio desde el arco. Una pasada. La primera de dos fue un mate en pleno tráfico de Papi, que encima recibió falta… erró el libre, 14-2, minuto 3. 16-2 con la suspensión de Montero. Estaban los murcianos fuera de sitio, pero había que esperar una reacción, o una zona. Mientras se lo pensaba el técnico visitante, Pradilla metió su segundo triple para el 19-2. Los valencianos metieron sus cinco primeros triples. Chaparrón. La zona llegó en el tramo final del cuarto, una 3-2, veríamos el efecto. UCAM contuvo daños, 30-19.

Los murcianos siguieron luchando, hasta un 34-24, pero Montero enchufó un triple y encima Cacok se puso con la tercera falta en la siguiente. Doble golpe. Triple con un pase mágico de López-Arostegui para mate de Costello que volvió a abrir brecha. Tiempo de Sito, 39-24, minuto 15. Y otro arreón local, con triples de Montero para el 43-24, máxima, más 19. Cuatro para el descanso. UCAM aguantó como pudo, pero se cerró la mitad 55-39. Con Valencia Basket tirando casi mejor de campo (20 de 36, un 55 por cien) que en libres (7 de 13, un 53 por cien). Además, en triples, un tremendo 8 de 15. Montero con 11 puntos, brillando dentro de veinte grandes minutos.

Debía esperarse reacción murciana, porque seguro que Sito apretaría con la poca dureza defensiva. De hecho, tras la primera canasta taronja, un mate de Pradilla, el parcial fue de 0-8. Pedro Martínez frenó. Tiempo. Tiempo de Montero. Con nueve puntos seguidos, veinte suyos ya, 69-51, minuto 24. Espectacular el dominicano. Puso el más 20, 71-51, Sako con un semigancho con nieve. Moore, el más 23, 77-54. Moore ha recuperado la chispa, lo demostró ante Zalgiris ya. Él puso el más 24, 80-56. Costello de tres, más 27, 83-56. Otro de Badio, más 29, 88-59. Qué tunda. UCAM perseguía sombras. Llegaba tarde, sin fe, un gran mérito local hacer descarrilar así al conjunto de Sito.

Un mate de Costello, más 30, 90-60. El telón del tercero se bajó con 90-62. Doce de veintidós en triples, un 54 por cien. Inaguantable para un rival. Un 26-10 en rebote. Veinte asistencias. Una exhibición.

Un poco de picante entre Cacok y Montero, con alguna mano volando. Revisión y reparto de antideportivas salomónico. Pero calentón del Roig Arena. Poco tardó el pívot en ver la quinta y llevarse una buena bronca de la grada. Encima Montero se cascó otro triple, 93-68. Finiquitado. Decimosexto partido en 100 o más puntos. Fiesta en el Arena. A seguir.