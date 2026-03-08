Muere un hombre de 86 años en el incendio de su casa en un pueblo de Badajoz

Un hombre de 86 años ha fallecido a primera hora de este domingo, 8 de marzo, en el incendio de su vivienda en Higuera de la Llerena (Badajoz). El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió la llamada de alerta a las 08:08 horas, informando de la presencia de fuego y humo en un inmueble del municipio.

Inmediatamente, se activó un dispositivo de emergencia que movilizó a dotaciones del CPEI de Bomberos de la Diputación de Badajoz, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES). A su llegada, los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, cuya causa de muerte, según el parte oficial, fue una intoxicación por inhalación de dióxido de carbono.

El fallecido es Isidro Ortiz García, un vecino del pueblo que había retornado de Madrid y vivía solo. Según informa el diario HOY, su estado de salud era delicado, ya que había sido operado recientemente. El alcalde de la localidad, Adrián Serrano, ha confirmado que Ortiz era beneficiario del servicio de atención domiciliaria municipal.

Fue precisamente uno de los trabajadores de la atención domiciliaria quien dio la voz de alarma este domingo por la mañana al acudir a la vivienda del fallecido y encontrarse con la situación. Las causas que originaron el fuego todavía no han trascendido.

La última víctima mortal por un incendio en Extremadura se produjo hace menos de un mes, el pasado 16 de febrero, en la localidad de Olivenza. En aquel suceso, perdió la vida una mujer de 67 años por el fuego originado en su vivienda de la calle Los Naranjos.