El Granada CF de Pacheta sorprende Riazor

Ha sido uno de los mejores partidos en esta temporada del Granada. Ha vencido en Riazor (0-2) en un partido que fue planteado por Pacheta de manera sorprendente. Situó tres centrales: Bambo, Manu Lama y Williams. Sorprendió la situación de Alex Sola como lateral derecho. También fue Trigueros como titular, provocando un centro del campo muy distinto al habitual, y Arnaiz actuó como falso nueve dando buen resultado. Es cierto que al Deportivo le faltaba su hombre más peligroso: Yeremay. Eso se ha notado, puesto que no ha creado grandes ocasiones de gol.

Trigueros fue uno de los mejores jugadores del Granada

El primer período del equipo rojiblanco ha sido brillante. Desde el principio Arnaiz demostró su polivalencia como hombre más adelantado y en el m. 18 cabeceó una asistencia de Sergio Ruiz y marcó el primer tanto de su equipo. Luego Trigueros, que estaba realizando un buen encuentro, también pudo marcar. Aunque el segundo tiempo fue más equilibrado, el Deportivo no aprovechó los minutos de dominio y Jorge Pascual sentenció en el m. 84, al aprovechar al contragolpe una asistencia de Trigueros.

Un planteamiento acertado

Convincente es la definición del juego rojiblanco y acertado el planteamiento novedoso de Pacheta. Se temía que no pudiera ajustarse con tantos cambios, pero el resultado ha sido positivo. Abandonaron el terreno con problemas físicos Bambo y Babá. Habrá que estar atentos durante la semana a su evolución.

Próximo partido

El próximo partido del Granada se disputará en el Nuevo Los Cármenes. El domingo, 15 de febrero (16,15 h.) , recibirá al Andorra. Lo hará con cuatro puntos de ventaja sobre el corte del descenso y con la moral de esta victoria a domicilio.

Ficha técnica

Deportivo de La Coruña: Álvaro Fernández; Altimira, Comas, Loureiro, Quagliata (Nsongo, m. 57); Riki, José Ángel (Patiño, m. 46), Stoichkov (Mulattieri, m. 73), Mella (Escudero, m. 63); Mario Soriano y Eddahchouri (Luismi, m. 57).

Granada: Luca Zidane; Alex Sola, Bambo Diaby (Óscar, m. 66), Manu Lama, Williams, Diallo (Rodelas, m. 80); Sergio Ruiz (Hormigo, m. 64), Izan, Trigueros; Babá Diocou (Pablo Sáenz, m. 79) y Arnaiz (Jorge Pascual, m. 64).

Goles: 0-1, Arnaiz (m. 18); 0-2, Jorge Pascual (m. 84).

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité de Aragón).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de Segunda División disputado en el Estadio de Riazor. Asistieron 19.854 espectadores.