El obispo de Málaga, sobre su viral comentario sobre el Málaga C.F: «Quién te ha visto y quién te ve»

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha visitado los estudios de COPE Málaga para hacer balance de sus primeros cien días al frente de la Diócesis de Málaga y Melilla. Durante la entrevista, ha recordado con humor el inesperado impacto mediático que tuvieron sus palabras sobre el Málaga C.F. el día de su toma de posesión, una anécdota que lo convirtió en protagonista viral.

Un inicio viral inesperado

Satué ha explicado que no era consciente de la repercusión que tendrían sus comentarios. El pasado 13 de septiembre, día de su toma de posesión, el Málaga C.F. jugaba contra el Huesca, el equipo de su tierra. Al final de la ceremonia, hizo una referencia al partido que jugaba el equipo blanquiazul en el Alcoraz: "Quisiera recordar que esta tarde el Málaga juega en El Alcoraz de Huesca...". Tras un breve silencio acompañado de las risas de los presentes en la Catedral de Málaga, acabó con un "que Dios reparta suerte."

100 días después, ha explicado en el programa Mediodía COPE en COPE Más Málaga lo que pretendía en ese momento que, según sus palabras, "vino muy a la mano" para "distender y ayudar a crear un buen clima" en aquel momento.

Quién te ha visto y quién te ve, que te hagas popular por el fútbol" José Antonio Satué Obispo de Málaga

La sorpresa fue mayúscula al ver la viralidad que alcanzó el momento. "Mi sobrina, que es periodista, me fue diciendo la cantidad de publicaciones que tuvo ese momento concreto, que yo creo que fue el más popular", ha comentado. La anécdota provocó la incredulidad de sus allegados, que le decían: "Quién te ha visto y quién te ve, que te hagas popular por el fútbol" explicaba entre risas. Satué reconoce que tiene pendiente acudir a un partido del Málaga en La Rosaleda.

Baloncesto, frontón y el valor del deporte

Más allá del fútbol, el obispo ha hablado de su relación personal con el deporte cuando se le preguntaba por el Unicaja de baloncesto. En sus años de juventud el deporte rey en su Huesca natal era el baloncesto y el mítico, Magia de Huesca de Brian Jackson y Granger Hall. Debido a su altura, mide 1,90 metros, ha confesado que "muchas veces me pinchaban para que jugara al baloncesto", pero lo descartó por su complexión voluminosa y el temor a hacer daño en un deporte de tanto contacto. En su lugar, ha revelado que el frontón es el deporte que "más he practicado y que más me apasiona".

El obispo de Málaga en su vista a COPE Málaga

Satué también ha subrayado el papel del deporte como eje vertebrador de la sociedad, destacando su capacidad para unir a las personas más allá de las ideologías. "En el deporte nos situamos no tanto desde nuestra ideología, que a veces tanto nos divide, sino desde la pasión por tu tierra, por un deporte", ha afirmado.

El deporte tiene muchos valores que están muy cerca del evangelio" José Antonio Satué Obispo de Málaga

Desde una perspectiva religiosa, ha defendido que "el deporte tiene muchos valores que están muy cerca del evangelio". Entre ellos, ha enumerado el trabajo en equipo, la colaboración y la capacidad de "sacar cada uno lo mejor de sí mismo". También ha puesto en valor el esfuerzo y el sacrificio, aspectos que "en muchos ámbitos de la vida cotidiana tenemos absolutamente rechazados" pero que en la práctica deportiva se mantienen como un pilar fundamental para alcanzar metas".