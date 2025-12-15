Chris Duarte tras su primer gran partido en el Carpena: "Hay que dar un poco de show para meter a la fanaticada en el juego"

Chris Duarte ha sido uno de los nombres propios en la última victoria de Unicaja ante San Pablo Burgos. El jugador dominicano atendió a los micrófonos de Deportes COPE Málaga al finalizar el encuentro, donde analizó sus sensaciones en un partido que, como él mismo reconoce, le ha servido para reforzar su confianza. "Sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias a Dios, sacamos la victoria", afirmó el escolta, reconociendo la dificultad del duelo.

ACB Photo / Mariano Pozo Duarte abrazado por Balcerowski

La confianza, un factor clave

Para Duarte, el partido ha sido un punto de inflexión personal. El jugador ha admitido que anímicamente necesitaba una actuación así. "Lo necesitaba, de verdad que eso a cualquier jugador le hace sentir mucho mejor", explicó. La clave, según él, estuvo en la primera canasta: "Como cualquier jugador, cuando tú ves la primera bola entrar, pues, ya es una piscina que que ves. Y todo lo que tiras, tú sientes que va a entrar, eso fue todo".

Cuando tú ves la primera bola entrar, ya es una piscina que ves" Chris Duarte Jugador de Unicaja

Un ‘show’ para la afición

Uno de los momentos más comentados del partido fue una espectacular canasta, ya habitual a lo Karl Malone con la mano detrás de la nuca, que el propio Duarte define como necesaria para el espectáculo. Lejos de ser una anécdota, para él forma parte de la conexión con el público. "Es un poquito de show para divertirme un poco también. ¿Sabes? Meter la fanaticada más en el juego. Yo creo que eso es muy importante", ha declarado el jugador de Unicaja, que busca siempre ofrecer un extra a los aficionados.

Es un poquito de show para divertirme un poco también" Chris Duarte Jugador de Unicaja

Aprendizaje y adaptación en Málaga

El encuentro también ha supuesto un reto táctico. La defensa en zona planteada por el San Pablo Burgos complicó el ataque de Unicaja, pero Duarte lo interpreta como una lección valiosa. "Eso nos da como un examen para nosotros estudiar, para que, si en el camino, nos enfrentamos con una zona así, pues estemos preparados", ha comentado el escolta, mostrando su lado más analítico y su compromiso con el proceso de mejora del equipo.

@PolPuertas Duarte se va adaptando al ritmo europeo

A nivel personal, Chris Duarte ha confirmado que su adaptación a la ciudad es total. El jugador se encuentra feliz y plenamente integrado junto a su familia en esta nueva etapa. "Lo estamos pasando fenomenal aquí en Málaga, nos encanta", ha concluido con una sonrisa, dejando claro que su bienestar personal es una de las bases para su buen rendimiento en la cancha.

ampliando sus números

Duarte va adaptándose poco a poco al baloncesto FIBA. El dominicano es un jugador del que toda la afición espera mucho y por el que Unicaja ha hecho un importante esfuerzo para traerlo a sus filas. Después de un estreno ilusionante en el 'Trofeo Costa del Sol' ante el Real Madrid, al jugador se le ha visto incómodo en varios partidos donde no terminaban de salirse las cosas.

Poco a poco va adaptándose a su rol y a lo que exige la competición. De momento, tras diez jornadas en ACB, el dominicano tiene una media de 11,5 puntos por partido, con un 56,8% en tiros de dos, 2 rebotes y 3,5 asistencias por partido en casi 19 minutos de juego. Su debe hasta el sábado estaba en el porcentaje de triples, este sábado tras su 5 de 7 en tiros de tres sube hasta el 26,1%.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Duarte intenta dar espectáculo cada vez que puede

En Basketball Champions League juega algo más, 20,1 minutos por partido, pero anota menos: 10 puntos por partido, con un 75% en tiros de 2 y un 27,3 % en triples, 3 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

El entrenador de Unicaja se muestra contento de como está adaptándose al equipo uno de sus jugadores franquicia: "Estamos contentos con cómo está evolucionando, pero no por la anotación, sino por otras cosas. Le notamos cosas buenas, porque es un jugador tan talentoso que cuando aprende lo que le pedimos, pues es claro que su línea ascendente. Todavía hay cosas que le sobran del partido, pero está mejorando. No hay que tirar fuegos artificiales",