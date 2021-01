Katsikaris no consigue la reacción de Unicaja en su estreno (78 - 75)

Fotis Katsikaris no hizo bueno el dicho de "a entrenador nuevo, victoria segura." En el debut del entrenador griego en el banquillo de Unicaja, el equipo malagueño cosechó su quinta derrota consecutiva en ACB, la octava seguida si unimos la Eurocup. De los últimos 11 partidos Unicaja ha perdido diez.

Unicaja se ha olvidado de conjugar el verbo ganar. Se esperaba una reacción del conjunto verde con el estreno de Katsikaris que oupaba la vacante de Casimiro. Con sólo un entrenamiento con le heleno en el banquillo, los malagueños se plantaban en la cancha de un necesitado Betis, que había perdido los últimos cuatro partidos ligueros. El encuentro, más allá del debut de Katsikaris, deja clara una evidencia: hace falta mucho más para recomponer el equipo que la salida de Luis Casimiro.

BUENA SALIDA DE INICIO

Unicaja compitió, salió bien en el inicio, imponiendo su ritmo a base de triples. La inspiración de Wazcynski y Brizuela provocaba que Unicaja dominara de inicio 4 - 11. El equipo malagueño se mostraba intenso en defensa y Alberto Díaz se erigía en el líder defensivo del equipo provocando faltas en ataque y recuperando balones. La entrada de Feldeine en los sevillanos sirvió para que los locales encontraran fluidez y se fueran 4 abajo a la conclusión del primer cuarto (17 - 21).

La segunda unidad de Unicaja no desentonaba a la primera, pero el acierto desde el tiro de tres ya no acompañaba al equipo que fue perdiendo confianza en ataque, sólo Abromaitis mostraba un mínimo de acierto. Todo lo contrario que el equipo de Joan Plaza que de la mano de Feldeine y de Campbell fue recortando diferencias. Una canasta de Randle daba la primera ventaja a los locales (34 - 32). La entrada de Nzosa y una canasta suya sirvieron para que Unicaja frenara la sangría de Betis y para irse dos abajo al descanso (37 - 35).

Estaba por ver si tras el descanso se volvía a ver a un Unicaja apático o si por lo contrario el equipo sería más agresivo. El Betis alcanzó su máximo diferencia (42 - 37), y cuando peor estaba el partido Brizuela se echó el equipo a la espalda y con ocho puntos seguidos devolvió la renta a los de Katsikaris (52 - 54).

IMPRECISIONES FINALES

El último cuarto evidenció que los dos equipos no pasan por su mejor momento. Katsikaris confió en Nzosa y el congoleño respondió a las mil maravillas. No se arrugó ante Ndoye y tampoco ante Jordan a los que dejó retratados con dos mates, uno con tiro adicional incluido. Sin embargo, el equipo seguía desacertado. Bouteille lo intentó, pero el equipo no tenía continuidad en ataque ni nadie a quien agarrarse. Feldeine y Campbell sí que se convirtieron en faros de sus equipos e hiceron mucho daño. Nzosa salía a las ayudas pero nadie le cubría las espadas lo que provocaba canastas fáciles bajo el aro. Con 76 a 72 se entró en el último minuto, una mala decisión de Alberto Díaz que se equivocó en el pase dejó sin opciones a Unicaja que volvió a perder ante el Betis que coge aire a costa de los malagueños a los que ha ganado dos veces en menos de un mes.

78 - Coosur Real Betis (17+20+15+26): Randle (10), Borg (2), Ouattara (4), Nick Kay (8), Jordan (7) -quinteto inicial-, Feldeine (24), Ndoye (4), Almazán (5), Campbell (12) y Torres (2).

75 - Unicaja (21+14+19+21): Alberto Díaz (7), Brizuela (17), Waczynski (8), Thompson (5), Guerrero (-) -quinteto inicial-, Bouteille (8), Jaime Fernández (10), Nzosa (11), Abromaitis (9), Gerun (-) y Alonso (-).

Árbitros: Fernando Calatrava, Vicente Bultó y Raúl Zamorano. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de la Liga Endesa celebrado a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo

