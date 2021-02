Josua y su polémico fin de año en Marbella: “Nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida”

La juventud a veces te juega malas pasadas. Y se aprende más de los errores que de los aciertos. Eso puede haberle pasado al defensa central venezolano del Málaga, Josua Mejías. En una entrevista en Deportes COPE Málaga, el vinotinto se sincera ante lo que vivió en su polémico fin de año en Marbella. Y es que se denota que Josua es un jugador alegre, joven y con ganas de crecer. Es uno de los que pone la música en el vestuario, “reggeaton o guaracha claro, eso siempre”, comenta entre risas.

APRENDER DEL ERROR

El jugador echa la vista atrás y apunta que, “no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida porque todo queda como experiencia o aprendizaje, a lo mejor hice malas cosas en ese momento. Lo que empezó como una cena acabó como una locura, y arrepentido en realidad por lo que causé, pero no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso termina dando como un aprendizaje para que no vuelva a suceder esas cosas de nuevo”, subraya con firmeza.

En opinión de Mejías, “el problema del fin de año llega porque estamos en pandemia, si no lo hubiera, era normal. Hay que cuidarse si. Mi familia se preocupó mucho, ellos están en Venezuela y me apoyaron. El entrenador (Sergio Pellicer) habló conmigo tras lo sucedido y yo pedir disculpas y ya estoy con el equipo bien”, señaló.

Josua Mejías es posible que pueda ser titular el domingo ante el Sporting debido a las todavía molestias de Alberto Escassi, quien es posible que sea baja al no acabar de recuperarse de sus problemas en la rodilla derecha. En opinión del defensa venezolano, él se ve más de central que de lateral, “yo me veo más de central, empecé de lateral. El día de Granada me fue muy bien. Jugué en Fuenlabrada de lateral en el primer tiempo. En realidad donde me ponga el míster”, dice.

MALA RACHA EN CASA

De esa mala racha en La Rosaleda, Mejías no esquiva la pregunta y reconoce que, “al final el rival llega dos veces y nos cuesta el partido. Cuando nos meten nos cuesta luego mucho. Ahora vienen equipos buenos, pero este año ya logramos ganar a grandes equipos. El vestuario ya pasa página y a mirar al siguiente partido”, apunta.

Del objetivo del Málaga este año, Josua Mejías apuntaba en COPE Málaga que: “El primer objetivo es la permanencia, luego ya veremos lo que pasa. Sabemos que es muy difícil acabar sextos porque esta Segunda es muy difícil. El objetivo principal es la permanencia. Eso es lo prioritario”, subraya.

BIEN EN MÁLAGA

Málaga como se sabe es tierra de venezolanos. En la historia reciente del equipo muchos de ellos han brillado como Rondón o Rosales. Juanpi Añor dejó destellos en sus comienzos y algo menos Peñaranda o Mikel Villanueva. Preguntado, Mejías apuntaba que, “era lo que me contaron de la ciudad. Estoy encantado aquí en Málaga. El clima, la gente, estoy feliz. Hablé con varios de mis compatriotas que jugaron aquí. Hablé con Peñaranda y Rosales. Con Peñaranda hablo todos los días. Jugamos mucho a la Play Station. Yo ahora estoy en casa con mi pareja y hago vida tranquila cuando no entreno”, subraya.

Sobre la selección, el defensa sabe que que ahora en el Málaga junto a otro compatriota, Alexander González, si juega es posible la llamada de la absoluta, “Alexander siempre estuvo en selección y para mi es importante que si jugamos pueda ir yo con la selección”, concluyó.

