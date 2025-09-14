Visma, Lidl-Trek, UAE y Q36.5 improvisan un podio final alternativo por La Vuelta en el hotel del Visma

Los ganadores de La Vuelta 25, en el podio improvisado en Madrid en el hotel del equipo Visma

La Vuelta a España no pudo celebrar el podio final de la prueba en la madrileña Plaza de Cibeles como consecuencia de los altercados que impidieron que los ciclistas entrasen al centro de Madrid este domingo, en la última etapa.

Varios grupos de manifestantes propalestinos se enfrentaron a los agentes de policía presentes en diversos puntos del trazado por algunas de las principales arterias de la ciudad, y lograron irrumpir en el recorrido, por lo que la organización decidió, por seguridad, que el pelotón se quedara en los Jardines del Palacio Real, cuando quedaban 57 kilómetros para la llegada a la línea de meta, escoltados por las fuerzas de seguridad.

Con tales circunstancias, la ceremonia también se canceló, lo que no impidió que varios equipos se organizaran a primera hora de la noche en el parking del hotel Marriott de Madrid, donde se alojaba el equipo Visma, para improvisar un podio con el que festejar lo conseguido en La Vuelta 25.

Con un altavoz, música de fondo, un mural de publicidad, un cajón, algunas botellas de champagne y el personal de los equipos, La Vuelta a España tuvo su particular despedida de forma privada.

Mads Pedersen (Lidl Trek), líder de la clasificación por puntos; Jonas Vingegaard (Visma), líder de la general; Matthew Riccitello (Israel Premier Tech), mejor joven de La Vuelta; y Jay Vine (UAE Emirates), líder de la montaña, no se fueron de Madrid sin premio y sin la foto para el 'hall of fame'.