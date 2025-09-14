El Leganés consigue el primer triunfo de la temporada y agrava la crisis del Granada

Los futbolistas del Leganés celebran un gol contra el Granada.

El Leganés logró su primera victoria de la temporada al vencer este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 0-2 al Granada, que sólo suma un punto en cinco jornadas y es el colista de la clasificación en Segunda División.

El Leganés salió al partido mejor plantado en el campo y dominó ante un Granada que, pese a ser inferior, tuvo dos claras ocasiones de marcar, pero entre el meta Juan Soriano y la zaga pepinera evitaron el tanto de Álex Sola y, poco después, el disparo del del senegalés Souleymane Faye con poco ángulo se fue al palo.

Los de Paco López, aplaudido en su regreso al Nuevo Los Cármenes, avisaron de sus intenciones con un cabezazo del caboverdiano Duk Barros que sacó a bocajarro el debutante Ander Astralaga, antes de que en el minuto 36 Diego García convirtiera en gol un penalti de Álex Sola a Duk que fue muy protestado por los locales.

El Granada, al que no le quedaba otra, mandó en el inicio de la segunda parte, con aceptable juego y ocasiones para empatar en las botas de Pau Casadesús y de Pablo Sáenz, ambas bien abortadas por un seguro Juan Soriano.

El fuelle rojiblanco fue bajando y el Leganés, al que sentaron mucho mejor los cambios, sentenció el partido en el minuto 69 con un chut lejano de Roberto López, que acababa de entrar al partido, tras una grave pérdida de balón de Sergio Ruiz.

El Granada lo intentó hasta el final pero volvió a evidenciar que de mitad de campo hacia arriba tiene poca calidad y nula pólvora para sumar tres derrotas seguidas en casa en este inicio de campeonato.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Granada: Astralaga; Pau Casadesús (Rodelas, m.65), Oscar, Manu Lama (Rubén Alcaraz, m.65), Loic Williams, Álex Sola; Sergio Ruiz (Gagnidze, m.76), Alemañ (Samu Cortés, m.76), Pablo Sáenz (José Arnaiz, m.60), Faye; y Pascual

2 - Leganés: Soriano; Lalo (Campos, m.82), Jorge Sáenz, Marvel, Naim (Said Sy, m.92); Diawara, Melero (Roberto López, m.64), Duk, Cissé; Juan Cruz (Millán, m.64) y Diego (Miguel, m.64).

Goles: 0-1, m.36: Diego, de penalti. 0-2, m.69: Roberto López.

Árbitro: Andrés Fuentes (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Manu Lama (m.12) y Oscar (m.47+) y a los visitantes Marvel (m.47+), Juan Cruz (m.48) y Duk (m.61).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.735 espectadores, según cifra oficial.