La reflexión de Manolo Lama tras la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España: "No lo entiendo"

Este domingo debía finalizar en Madrid la 80ª edición de la Vuelta a España en la línea de meta situada en Cibeles, pero lo tuvo que hacer a 56 kilómetros de la meta debido a las manifestaciones propalestinas. Varios grupos de manifestantes, que pretendían boicotear la carrera y la participación del Israel-Premier Tech, invadieron las calles del recorrido y obligaron a los agentes desplegados a cargar.

EFE El pelotón de la Vuelta a España parado tras la cancelación de la última etapa.

LOS MANIFESTANTES LOGRAN SU OBJETIVO

Los manifestantes, en varios puntos del recorrido, rompieron los cordones policiales y saltaron las vallas para cortar las calles con el objetivo de impedir el paso de los ciclistas.

El despliegue policial contó con un total de 1.100 agentes de la Policía y otros 400 de la Guardia Civil, pero no pudieron contener el lanzamiento de vallas y botellas que se produjo junto a la Fuente de Cibeles, el Paseo del Prado y la estación de Atocha.

La organización de la prueba, en un principio, decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real. Pero tras las conversaciones con el director de carrera; finalmente, la 21ª etapa de la Vuelta a España tuvo que ser suspendida.

EFE Ione Belarra e Irene Montero participan en la manifestación de la última etapa de la Vuelta a España.

Una cancelación que terminó con los ciclistas siendo escoltados por la Policía hacia los autobuses de los equipos o sus hoteles.

LA REFLEXIÓN DE MANOLO LAMA

Juanma Castaño inició 'el Tertulión de los domingos' preguntando a los comentaristas cómo se encontraban tras todo lo vivido en la última etapa de la Vuelta a España y Manolo Lama quiso realizar una pequeña reflexión.

EFE El comisario de la UCI Thierry Diederen comunica a los corredores la finalización de la Vuelta a España.

"Estoy como Paco, estoy un poco triste por lo que he visto hoy en Madrid con la Vuelta", empezó comentando el narrador de Tiempo de Juego. Y agregó: "Me parece lamentable. Y lo digo ya de primeras y a bote pronto. Está todo el mundo en su derecho a protestar, pero no en fastidiar la Vuelta ciclista España".

Manolo Lama quiso ir más allá y dijo: "No lo digo por la imagen que hemos podido dar, que ha podido ser patética. Pero no sé qué derecho tiene la gente a interrumpir el trabajo de unos profesionales o el trabajo de una gente que lleva más de veinte días montando el recorrido, colocando las vallas...".

Para finalizar, el narrador aseguró "no entender" todo lo visto. "Todavía no lo logro entender. No lo entiendo", sentenció Lama.

