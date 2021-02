(1-2) Al Málaga se le apaga la luz en La Rosaleda

Nueve partidos en casa desde que el pasado 22 de octubre, el Málaga le ganase al Sporting de Gijón. Son muchos partidos. Cuatro empates y cinco derrotas. Un miedo en casa (sin público) que hace que el Málaga sea un equipo vulnerable en casa, y lo que es peor, sin soluciones. El Málaga mandó sobre el Zaragoza, que fue más efectivos, En remates, en posesión y hasta en córners, lo de Pellicer ganaron, pero en el marcador, el cuadro de JIM fue más efectivo. Y eso que Narváez y Alex Alegría fallaron dos claras. Así es esta Segunda.

Y es cierto que el Málaga no es el del inicio de liga. Perdió la frescura del ataque en bandas, gana, sí, pero le cuesta. Por ahora es regular y ahí sigue en mitad de la tabla con 31 puntos. El partido se inició ya cuesta arriba con el gol a los once minutos de Igbekeme de cabeza, que se eleva por encima de Alexander González tras una buena dejada de Narváez que vuela sobre Ismael Casas.

MARCADOR EN CONTRA

El Málaga volvía a jugar con el marcador en contra ante un Zaragoza bien situado, sin concesiones, firme atrás y con opciones de sentenciar el partido, como la que tuvo el delantero Narváez frente a una defensa de cinco componentes, endeble y escasamente sincronizada. El equipo malagueño tuvo hasta tres ocasiones para empatar, pero no acertaron Alexander González, Caye Quintana y Yanis Rahmani, con lo que del posible 1-1 se pasó al 0-2 con un gol de cabeza del defensa Vigaray, tras una falta por la derecha y otro error defensivo de los de Sergio Pellicer.

SIN REVULSIVO

El técnico del Málaga, tras el descanso, realizó varios cambios para buscar otra dinámica, que no llegó, a pesar de volcarse en el área rival, cuya zaga no titubeó y mostró su fortaleza. El partido entró en el tramo final sin movimientos hasta que un disparo desde fuera del área del malaguista Luis Muñoz, que entró por la escuadra, puso la incertidumbre en el marcador a falta de ocho minutos. Un golazo que no tuvo más reacción.

Nada del Málaga en La Rosaleda. Todo lo que gana fuera lo pierde en casa, donde no gana desde octubre. Mucha precipitación en el pase, individualidades, mala defensa y malas decisiones y esto es cuestión mental además. Jugar en casa es un peso extra, y eso que no hay público. — Javier Bautista  (@fjbautista) February 7, 2021

Pero ahí se quedó la reacción de un Málaga que pierde en casa lo que gana fuera y un Zaragoza que enlaza dos victorias consecutivas y su segunda como visitante.

Ficha técnica:

(1) Málaga: Soriano; Ismael Casas (Orlando Sá, m.81), Lombán, Juande, Cristo (Matos, m.46); Rahmani (Jairo, m.72), Luis Muñoz, Cristian Rodríguez, Alexander González (Joaquín Muñoz, m.46); Caye Quintana (Jozabed, m. 81) y Chavarría.

(2) Zaragoza: Ratón; Vigaray, Francés, Jair Jr, Pep Chavarría (Nieto, m.88); Bermejo (Peybernes, m.88), Eguaras, Francho (Zapater, m.88), James Igbekeme (Adrián, m.66); Narváez y Alegría (Gabriel Fernández, m. 74).

Goles: 0-1, M.11: James Igbekeme. 0-2, M.45: Vigaray. 1-2, M.82: Luis Muñoz.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Amonestó a los locales Alexander González (m.24) y Orlando Sá (m. 90).

Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga a puerta cerrada.