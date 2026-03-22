¡El Liceo gana la Copa del Rey al Calafell con un hat-trick de Bruno Saavedra!

El Liceo se impuso al Calafell en la final de la Copa del Rey disputada en Sant Sadurní d'Anoia. Venció el equipo coruñés por 1-4, con un gol en la primera parte de Arnau Xaus de falta directa, y triplete de Bruno Saavedra en la segunda para decidir el partido definitivo del torneo del KO. Brillante el jugador santiagués, de 20 años, que anotó sus tres goles en cuestión de tres minutos

Es la undécima Copa del Rey que conquista el equipo verde. La última fue en el año 2021 contra el Barcelona, en la competición celebrada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

En el torneo disputado este fin de semana en Sant Sadurní d'Anoia, el equipo entrenado por Juan Copa se ganó el viernes al Alcoi por 2-1 y el sábado al Igualada en la semifinal por 1-2.