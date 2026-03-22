La Mar de Músicas desvela este jueves su programación y pondrá a la venta las entradas de su 31ª edición

El festival La Mar de Músicas dará a conocer la programación completa de su 31 edición el próximo jueves, 26 de marzo. Según ha confirmado el director del festival, ese mismo día, a las 12:00 horas, se activará la venta de entradas y abonos para los distintos escenarios. La compra se podrá realizar exclusivamente a través de las páginas web www.lamardemusicas.com y www.compralaentrada.com.

Patio del Antiguo CIM

Para el escenario del Patio del Antiguo CIM, la organización pondrá a la venta 200 abonos a un precio de 80 euros. Estos abonos cubrirán 8 de los 9 conciertos previstos, ya que la jornada del miércoles será de acceso gratuito. Las entradas individuales para cada actuación tendrán un coste de 18 euros y serán sin numerar.

Auditorio Paco Martín y Castillo Árabe

En cuanto al Auditorio Paco Martín del Parque Torres, se lanzarán 300 abonos a 125 euros que incluirán todos los conciertos de este espacio. Además, los viernes y sábados, este abono dará acceso también a los espectáculos del Castillo Árabe. Las entradas sueltas para el auditorio principal, también sin numerar, tendrán un precio que "oscilarán entre 30 y 45 euros según el día y el concierto".

Aquellos que solo deseen asistir a los conciertos del Castillo Árabe ‘Escenario Estrella de Levante’, programados para los viernes y sábados por la noche, podrán adquirir localidades por 15 euros. Estos comenzarán una vez finalicen los del Parque Torres. Por su parte, el evento del Día Repsol, el miércoles 22 de julio en la Explanada del Puerto, será de acceso totalmente gratuito.

Venta de entradas online

El director del festival ha subrayado que "toda la venta se hará online" y "no habrá puntos presenciales". La taquilla física en los recintos solo se habilitará dos horas antes de cada concierto y únicamente si no se han agotado las entradas en la web. Todas las compras, tanto de abonos como de entradas, tendrán un gasto de distribución fijo de 1,09 euros.