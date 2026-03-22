Muere un excursionista en la Sierra de La Pila tras desplomarse en plena ruta

Un excursionista ha fallecido este domingo mientras realizaba una ruta de senderismo en el Parque Regional Sierra de La Pila, en el término municipal de Abarán. El hombre se desvaneció y quedó inconsciente, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Un despliegue sin éxito

La voz de alarma la dieron sus propios compañeros de ruta, quienes llamaron al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia a las 11:50 horas. En el aviso, alertaban de que el senderista se había desplomado y posiblemente se encontraba en parada cardio respiratoria, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los hechos ocurrieron en una pista forestal accesible para vehículos. Al lugar se desplazaron un agente medioambiental, la Policía Local de Abarán, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil. Los primeros en llegar fueron el agente y la policía, que colaboraron en las maniobras de reanimación.

Finalmente, los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar el fallecimiento del excursionista en el mismo lugar de los hechos. El agente medioambiental se encargó de guiar al equipo sanitario hasta el punto exacto donde se encontraba la víctima.