Pablo Durio mira al Cádiz de siempre y al venidero con su pregón: "La Semana Santa no se entendería sin la fe"

El periodista, y hermano mayor de la archicofradía del Carmen, Pablo-Manuel Durio Díaz, ha anunciado este Domingo de Pasión la Semana Santa de 2026. El pregonero ha utilizado sus recuerdos de la niñez y su presente en el mundo de las cofradías para exaltar la Semana de Pasión en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

El acto ha estado presidido por Monseñor Ramón Valdivia, administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, junto al alcalde Bruno García.

Durio ha desvelado ante un patio de butacas lleno cómo ha vivido la Semana Santa desde pequeño, primero, de la mano de su familia viendo los desfiles procesionales, y, desde la adolescencia, siempre rodeados de amigos que le ha llevado a conocer las hermandades desde dentro, no solo conociendo su organización, sino también, resaltando la convivencia y los vínculos que se crean alrededor de ellas. El pregonero de la Semana Santa ha tenido un recuerdo para cada una de las corporaciones que realizan su estación de penitencia en la ciudad, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, pero también mencionando al Señor de la Humillación, que procesionará por primera vez este Sábado de Pasión, y dedicado los primeros versos a la Reina de Todos los Santos, que procesionará también por primera vez este Domingo de Ramos.

Pablo-Manuel Durio sí ha dedicado una parte más extensa a la cofradía de Vera-Cruz, a la que pertenecen sus amigos y en la que creció, a la cofradía de Humildad y Paciencia, por su vínculopaterno, a la cofradía de Buena Muerte, a la que pertenece desde pequeño, y a la archicofradía de La Palma y, especial, a María Santísima de las Penas Coronada, y, aunque sea el pregón de la Semana Santa, no ha podido obviar a su archicofradía del Carmen. El pregonero también ha tenido un capítulo para recordar a los compañeros de los medios de comunicación se han dedicado durante décadas a acercar la Semana Santa de Cádiz, con un recuerdo especial a Emilio López Mompell, del que aprendió, en Diario de Cádiz, a difundir el valor que tienes las cofradías gaditana

00:00 Volumen Descargar Pregón de la Semana Santa de Cádiz 2026 de Pablo Durio

la saeta y la guitarra al nazareno

El pregón de la Semana Santa de Cádiz no podía pasar sin hacer alusión al Regidor Perpetuo de Cádiz. Al Nazareno de Santa María, acompañado por el guitarrista Alejandro Mendoza, le ha brindado Durio unos versos. Y entonces llegaba también una saeta que interpretaba el flamenco Raúl Gálvez.

En su texto, el pregonero también ha querido poner en valor a la ciudad de Cádiz, y como envuelven a la Semana Santa de Cádiz de una manera perfecta, el patrimonio de las cofradías. También realizó un alegato para que por fin la Semana Santa de Cádiz sea declarada de Interés Turístico Internacional presentado todos los motivos, de sobras, para que sea concedido. Recordó a aquellos que le han enseñado a ser cofrade, como el capataz Ramón Velázquez, pero también a los que ya no está, como Rafael Corbacho, Manolo Bernal o José Luis Ruiz Nieto.

Presentó un decálogo de la Semana Santa, especialmente dedicado para que los cofrades, y no cofrades, sepan cómo disfrutarla y cómo comportarse cuando estén los cortejos en las calles. Y finalizó con un canto a la vida, porque sin la Resurrección de nada serviría la Pasión y Muerte de Jesús. Un pregón que declamó en el escenario del Gran Teatro Falla sobre un escenario con el atril en el centro y, detrás, una mesa de la Archicofradía del Carmen, con fotografías de sus devociones, que representaba el escritorio donde desarrolla cada día su profesión de periodista, y el cuadro de Hernán Cortés de la cofradía de Buena Muerte, una composición realizada por el mayordomo de la cofradía del Carmen, Ramón Fernández Ruiz, y con el exorno floral de Jesús Garrido.

El pregonero fue presentado por el hermano mayor de Vera-Cruz, Pablo Jaime Castellano, que quiso resaltar la amistad que los une desde pequeño, sus vivencias cofrades durante años, en una casa de hermandad, debajo de un paso o disfrutando de los montajes de su cofradía del Carmen. También destacó la vocación periodística del pregonero y lo complicado que resulta su profesión cuando tiene que contar lo que sucede dentro de las cofradías formando parte de ellas. Pablo J. Castellano presentó a un Pablo M. Durio cercano, desconocido para muchos, amigos de sus amigos, implicado con las cofradías y amante de este mundo