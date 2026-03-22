Rafael de Vargas abre su corazón "blanco y negro" para regalar a Jaén un pregón de sentimiento, pasión y defensor de los valores cristianos

Para todo vecino de Jaén. Para los que dan luz a esta tierra ha ido dirigido el pregón de la Semana Santa de Jaén 2026. El pregón de Rafael de Vargas Aguilera ha sido uno de esos que cala en el corazón del cofrade de Jaén para levantarlo de su asiento como una levantá en una radiante mañana de Domingo de Ramos.

Con la ausencia del alcalde de Jaén, y con algunos minutos de retraso, comenzaba el pregón de la Semana Santa de la capital, en el que el cofrade Rafael de Vargas ha regalado un viaje de privilegio por la Semana Mayor de Jaén, recreándose en la belleza y amor hacia cada una de las devociones de la ciudad. Un pregón sincero, cargado de emoción, y que ha despertado un sentimiento de anhelo y pasión en el corazón de los asistentes.

A sus padres dedicaba Rafael de Vargas este pregón, que ha contado con sones jaeneros de la Banda Municipal de Jaén. El Descendimiento y Angustias Madre han sido las marchas elegidas para abrir boca antes de que Juan Carlos Moreno tomara la palabra para presentar al pregonero. Tras su intervención, Rafael de Vargas ha comenzado su "canto" a la Semana Santa de Jaén dirigiéndose a esta tierra que abre el corazón a un inmenso abanico de sentimientos al paso del Señor y su Madre Santísima.

Mezclando la prosa y el verso, el pregonero ha realizado el tradicional recorrido por las cofradías y hermandades que conforman la Semana Santa. Como era de esperar, los instantes de mayor belleza y sentimiento han llegado al recordar a sus imágenes titulares de la Hermandad de la Buena Muerte. De hecho, el cierre de este pregón ha estado marcado por la sinceridad de un corazón "blanco y negro", que este domingo ha conectado con el del pueblo cofrade de Jaén, que ha regalado un par de minutos de ovación al cierre de esta obra de arte recogida en las pastas de un pregón que ya es historia.

DEFENSA DE LA TRADICIÓN Y LA IGLESIA

No ha dejado de ser un pregón reivindicativo. De Vargas ha defendido a la Iglesia ante los constantes ataques que recibimos los cristianos. Ha sido uno de los momentos centrales de su intervención, despertando una sonora ovación.

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El pregonero también ha querido defender la idiosincrasia de la Semana Santa de Jaén, recordando la esencia de las cofradías desde hace décadas. Pedía seguir manteniendo ese regusto, aunque abriendo las puertas a todos los aspectos positivos que pudieran aportar otros enclaves de Andalucía.

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En definitiva, Rafael de Vargas, a lo largo de su pregón en el que ha recorrido cada uno de los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa, ha reclamado que debemos aspirar a algo más que a ser consumidores de emociones y sentimientos, pidiendo dar el salto a una Fe comprometida y arrancando en varias ocasiones el aplauso de los asistentes que, acompañando al pregonero, han abarrotado el Teatro Infanta Leonor.

De esta manera, Rafael de Vargas ha dado comienzo a la semana de espera para el mundo cofrade de Jaén. En tan solo siete días las puertas de la Iglesia de Belén y San Roque se abrirán para que la Hermandad de la Borriquilla dé comienzo a una nueva Semana Santa jaenera.

Finalizaron el acto las palabras del presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, y el obispo de la Diócesis, Sebastián Chico Martínez.