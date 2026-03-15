Gayà: 400 muestas de amor incondicional al Valencia CF

José Luis Gayà Peña (Pedreguer, Alicante, 1995) sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del Valencia CF. Desde que llegara con 11 años a la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, Gayà ha ido subiendo peldaños a pasos agigantados en esa escalera que transporta a los sueños. De aquel niño que recorría 1.200 kilómetros semanales para ir y volver de los entrenamientos queda, en esencia, absolutamente todo: constancia, tenacidad, compañerismo y capacidad de sacrificio. A sus 30 años, el tiempo (y el sufrimiento) han transformado su aspecto y su interior: barba frondosa, el cabello teñido ligeramente con algunas canas y un sinfín de heridas en el alma, por no haber podido emular a sus ídolos del pasado.

El Carlos Tartiere fue el escenario de una nueva efeméride para quien ya es leyenda del club. Gayà cumplió 400 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Valencia CF. 14 temporadas en el primer equipo, desde aquel debut bajo la lluvia en Llagostera un 30 de octubre de 2012, cuando Mauricio Pellegrino le dio la alternativa en la Copa del Rey. Desde aquella noche, Gayà ha acumulado 399 encuentros oficiales , repartidos entre: 334 partidos en Liga, 34 partidos en la Copa del Rey, 18 partidos en la Champions, 11 partidos en la Europa League y 2 partidos en la Supercopa de España. "Es una barbaridad, solamente a la altura de unos elegidos", aseguró Carlos Corberán.

Valencia CF Gayà es el sexto valencianista con más partidos oficiales con el club

EN EL OLIMPO DEL VALENCIANISMO

No exagera su entrenador. Solo hay seis jugadores, en los casi 107 años de historia que tiene el club, que han superado esa cifra. Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521), David Albelda (485), Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424) y Santi Cañizares (416). Al siguiente en la lista, Saura (400), ya lo ha alcanzado. Una figura, la de Gayà, que se agranda todavía más, si nos ceñimos únicamente a los partidos en Primera División. Ahí, el actual capitán valencianista es el cuarto en la clasificación histórica: Fernando (420), Arias (377), Albelda (351) y Gayà (335) . El olimpo del valencianismo. Palabras mayores...

Representar al Valencia CF es lo más grande que hay" José Gayà Capitán del Valencia CF en COPE

14 temporadas, 17 entrenadores, un título

En estas 14 temporadas que lleva Gayà en el primer equipo, le ha dado para transitar por todos los estados, coincidiendo toda su carrera con la etapa más oscura en la gestión del Valencia CF: transición, venta del club y Meriton. Durante este tiempo, ha lucido dos dorsales (31 y 14), ha tenido 17 entrenadores en el banquillo, seis presidentes en el palco y nueve directores deportivos. Ha disputado cinco competiciones, incluidas dos finales de Copa del Rey. La que ganó en La Cartuja ante el FC Barcelona, el 25 de mayo de 2019 y la que perdió también en Sevilla y ya como primer capitán, tres años más tarde ante el Real Betis. El niño que llegó a Paterna lo hizo siendo delantero y marcando más de 50 goles en su primer año como alevín, siguiendo los pasos de su ídolo, David Villa. 'El Rey pescador', fue su bautismo. Pero antes de dar el salto al fútbol profesional, los técnicos de la escuela consideraron que debía retrasar su posición: de delantero a extremo y de ahí, al lateral izquierdo que le dio a conocer al mundo. A pesar de alejarse del área, su naturaleza le ha llevado a marcar 12 goles en la élite, acompañándolos con 33 asistencias .

EFE Celebración de la Copa del Rey de 2019

ofertas millonarias; fidelidad incondicional

Considerado uno de los mejores y más prometedores futbolistas en su demarcación, Gayà ha tenido la oportunidad a lo largo de su dilatada carrera, de abandonar el Valencia CF en varias ocasiones. Por el lateral de Pedreguer han llegado, de los clubes más importantes del panorama europeo, ofertas que triplicaban su salario. Contratos que solucionarían su vida y la de su familia. Camisetas que le garantizarían prestigio y títulos; muchos títulos. Pero él nunca quiso marcharse. A diferencia de otros (respetable), Gayà siempre tuvo claro cuál era su sueño: si había que llenar la vitrina, que fuera levantando trofeos con este escudo. Aún recuerdo los días previos a la final de Copa perdida. Ya había ganado una, pero nada le hacía más ilusión que conquistarla portando él la Senyera en el brazo. Por si fuera poco, las lesiones se cruzaron en su camino para hacérselo más difícil e impedirle saborear, la gloria internacional. Un maldito esguince de tobillo le privó de disputar su primer Mundial. Y una rotura muscular le apartó de la Eurocopa 2024, a la que iba como titular y que la selección terminaría por conquistar en Alemania. Llamado a ser el relevo natural de Jordi Alba en La Roja, Gayá debutó con Luis Enrique y ha sumado 22 partidos con España (tres goles) . Desde aquello, a Gayà le ha costado recuperar su mejor versión. Y Mestalla le ha pasado factura, olvidando que, mientras otros se marcharon, él se quedó. En este Valencia de sufrimiento, impotencia y desgaste. Ya lo dijo el murciélago más mediático que jamás ha existido: "o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en villano".

RFEF Gayà celebra un gol con España

¿one club man?

Como los buenos siempre vuelven, Gayà está de vuelta. Aislándose de los pitos, entrenando cada día más fuerte y empujando, una vez más, para que el equipo revierta su situación. Su gol en el Coliseum rescató al Valencia CF en el inicio de la segunda vuelta. Porque para Gayà, el tiempo nos ha demostrado que rendirse nunca fue una opción. 14 temporadas en el primer equipo. A punto de cumplir 20 años en el club . ¡20 años! Y con contrato hasta el verano que viene. Si el fútbol entendiera de justicia, Gayà tendría que poder elegir retirarse aquí; en su casa, con los suyos. Porque desde que nació, solo ha vivido por y para estos colores. El blanco y el negro. El naranja. La Senyera y Mestalla. Todavía estamos a tiempo de agradecerle... Gayà ya es leyenda del Valencia CF.