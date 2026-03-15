Un empresario de Almendralejo estalla por la "continua porquería" de su calle

La desesperación de un empresario de Almendralejo ha llegado a su límite ante la falta de limpieza en la calle Cabezo Gordo. El afectado ha denunciado lo que califica como una "auténtica porquería" que, según sus palabras, es "continua" y no se soluciona.

Una imagen que daña al negocio

Su negocio, que recibe a empresarios foráneos, se encuentra en una calle sucia que provoca una mala imagen cuando recibe la visita de un "importador" o un "comprador nacional".

Quejas sin solución

El empresario ha explicado que ya ha puesto la situación en conocimiento del Ayuntamiento, enviando fotos y vídeos a un concejal. Aunque este "se echó las manos a la cabeza" y le aseguró que existía un protocolo de limpieza en trámite, el denunciante lamenta que "aquí no ha venido nadie" a solucionar el problema.

Aquí no ha venido nadie a solucionar el problema"

Al malestar por la suciedad se suma la queja por la gran cantidad de contenedores que ocupan el polígono. El empresario recuerda que cumple con sus obligaciones fiscales, como el pago de impuestos de calle y rodaje, sin que esto se traduzca en un servicio de limpieza adecuado para la zona.