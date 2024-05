Horario y dónde ver y escuchar el Barça - Unicaja

Duelo de alturas, el que va a enfrentar a Unicaja en el Palau Blaugrana frente al F.C.Barcelona, el equipo malagueño apura sus opciones de ser campeón de la liga regular de la Liga Endesa. Las cuentas son claras, en estas dos jornadas, Unicaja tiene que ganar un partido más que el Real Madrid para quedar primero en la clasificación.

Los malagueños acuden a la cita pendiente del estado físico de Alberto Díaz, el base malagueño sufre un golpe y será duda hasta última hora para medirse al equipo azulgrana. El equipo dirigido por Ibón Navarro llega sin presión a este partido y su objetivo es llegar con las mejores sensaciones al inminente inicio del play off. Aunque para la plantilla el liderato es anecdótico, el objetivo que sí se han marcado es la de superar el registro de victorias del club. Hasta el momento suman 26, el récord está en 27 en la temporada 2001/2002.

Para el Barça, el partido llega en un momento complicado, hace menos de 48 horas sufrieron un enorme "palo" al quedar eliminados de la Euroliga y sin cumplir el objetivo de estar en la Final Four de la competición. Sin Supercopa, sin Copa y sin Euroliga, al equipo de Grimau solo le queda la Liga para no quedarse en blanco en la temporada. El partido será también el reencuentro con Darío Brizuela, el ex jugador de Unicaja, no está teniendo demasiado protagonismo y menos desde la llegada de Ricky Rubio.





El partido será arbitrado por: Juan Carlos García González - Carlos Cortés - Sergio Manuel.









HORARIO DEL PARTIDO

El partido corresponde a la trigésima tercera jornada de la ACB entre Barca y Unicaja, se disputará en el Palau Blaugrana a las 19:00 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR BARÇA - UNICAJA

El partido Barça - Unicaja lo podrás seguir desde las 19:00 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Vamos en el dial 8 de la plataforma.