La Semana Santa de Badajoz bate récords de seguimiento con su aplicación

La Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha comenzado con una magnífica respuesta del público. Este evento no solo se consolida por su participación presencial, sino también por su seguimiento digital, que este año ha experimentado un crecimiento notable gracias a una nueva aplicación.

Un éxito en cifras

La aplicación diseñada para seguir en tiempo real los recorridos de las procesiones ha registrado un éxito rotundo en sus primeras jornadas. Durante el Domingo de Ramos, la plataforma recibió cerca de 4.000 accesos para seguir la procesión desde San Roque, mientras que el Lunes Santo la cifra ascendió a 6.560 accesos.

Estos datos suman un total superior a 10.000 accesos en apenas dos días, lo que demuestra la excelente acogida de la iniciativa. La herramienta digital se ha convertido en un complemento esencial para vivir la celebración de una forma más completa.

Interés sin fronteras

El atractivo de la Semana Santa pacense trasciende lo local, como demuestran los registros de la página web oficial. Se ha detectado un notable seguimiento desde ciudades como Sao Paulo, Sintra o Londres.

En el ámbito nacional, el interés también es significativo, con conexiones desde puntos tan diversos como Valladolid, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria. Estos datos confirman el gran atractivo de esta celebración fuera de la región.

Esta combinación de esencia y tradición con la digitalización está permitiendo acercar las procesiones a un público cada vez más amplio y diverso. Cualquier persona interesada puede seguir los recorridos en directo a través de la web procesiones.aytobadajoz.es y de los perfiles oficiales en Instagram, Facebook y X.