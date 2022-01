Así es la lesión de Ricky Rubio: la explicación del doctor De la Varga

El año 2021 terminó con una terrible noticia para el deporte español, la lesión en la rodilla de Ricky Rubio en el partido que los Cleveland Cavaliers ante New Orleans Pelicans, ha dejado un hondo pesar en los aficionados al baloncesto, no sólo de España, si no de la NBA en general.

Quedaban ya pocos minutos para el final, y el brillante base de El Masnou estaba haciendo un partido memorable, sin embargo en una penetración a canasta el jugador de los CAVS sintió un chasquido en la rodilla izquierda que inevitablemente le hicieron perder el equilibrio y caer al suelo. En ese momento el internacional español estaba "on fire" con 27 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias, 2 robos de balón y 2 tapones.

Rápidamente saltaron las alarmas y viendo los rostros del dolor del jugador y donde se llevaba las manos, los aficionados al baloncesto se temieron lo peor. Pocas horas después llegaba la confirmación, Ricky Rubio sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá todo lo que queda de temporada.





OPINIÓN MÉDICA

Para conocer con más detalle la lesión del campeón del mundo con España y como será el proceso de rehabilitación, acudimos al doctor Vicente de la Varga, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica y considerado uno de los cincuenta mejores médicos de España desde su clínica CAMDE de Málaga. Por sus manos han pasado deportistas de la talla de Mireia Belmonte, Borja Vivas o futbolistas como Charles, Miguel Torres o Weligton.

El Dr. De la Varga recuerda que no es la primera lesión de rodilla de Rubio: "Ya se rompió esa misma rodilla en el año 2012 cuando jugaba en Minnesota. Pero ahora la situación es más complicada, por la técnica en la que se vaya a reconstuir la rodilla del jugador. En 2012 se optó por realizan una plastia hueso-tendón-hueso, en la cual se emplea el tercio central del tendón rotuliano con dos pastillas óseas en sus extremos con la idea de reemplazar el ligamento dañado. Sin embargo, ahora no se puede recurrir a esta técnica, y habrá que recurrir a los tendones de la pata de ganso, con el riesgo de debilitar aún más la rodilla al extraerle parte de los tendones flexores. Otra opción es recurrir a los injetos de banco los cuales tienen una mayor tasa de fracaso. Además los túneles que se hicieron en la anterior cirugía para colocar la plastia es posible que ahora no se puedan reutilizar, obligando a modificar la posición de la plastia, quizás hacia orientaciones menos anatómicas y por ello menos funcionales".

Otro handicap que hay que tener en cuenta a la hora del proceso de recuperaicón de Ricky Rubio es la edad del jugador: "Rubio tiene 31 años, camino de 32, las re-roturas de los cruzados reducen las posibilades al nivel previa a la lesión. Va a ser un año complicado para el jugador", explica el doctor De la Varga.

A pesar de que el camino hasta su vuelta a las canchas será largo y complicado, el flamante MVP del último Mundobasket, tiene claro que trabajará para volver a ser el que era antes de su lesión: "Los caminos difíciles siempre conducen a bonitos destinos"..





