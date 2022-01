Los Cavaliers suplen la baja de Ricky Rubio con Rajon Rondo, de los Lakers

Los Cavaliers anunciaron este lunes que han adquirido el base de Los Angeles Lakers Rajon Rondo para suplir la baja causada por la lesión del español Ricky Rubio en un acuerdo a tres bandas con los New York Knicks.



El acuerdo traspasa al base de Cleveland Denzel Valentine a los New York Knicks, junto con otros dos jugadores, mientras que los Lakers se quedarán con los derechos del "draft" de Louis Labeyrie, un jugador francés que actualmente juega en el Valencia Basket de España.

El acuerdo es una de las consecuencias directas de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda del base español de los Cavs, Ricky Rubio. La lesión obligará al base catalán a estar de baja el resto de la temporada.



Sin Rubio, uno de los artífices de la explosión de juego y resultados de los Cavaliers, los de Cleveland se habían quedado sin un base experimentado que complementase a Darius Garland en la dirección del equipo.

