Se encuentra a un hombre en mitad de la autovía en Jaén y no puede olvidar lo que le dijo la Guardia Civil: "Si quiero ir a mi pueblo, tengo que pasar"

La historia que Jennifer compartió en un vídeo de TikTok ha dejado a muchos vecinos de Úbeda y Baeza con el corazón encogido. Ella misma lo cuenta como una de las noches más angustiosas de su vida, cuando tras salir de trabajar, de madrugada, se encontró con un hombre vestido de negro en mitad de la autovía de Jaén. “De repente, un tío vestido de negro, con capucha y pasamontaña, se puso en mitad de la autovía, justo cuando mi coche pasaba”, relató. Un segundo de reacción marcó la diferencia entre seguir viva y lo que pudo haber sido una tragedia.

Miedo en la cuesta

Jennifer iba conduciendo hacia Jaén junto a su novio, sin imaginar que en la bajada de la conocida cuesta de Baeza viviría un momento límite. “Esperó que mi coche fuese llegando y cuando ya estaba encima, cruzó la autovía en dos pasos. Se puso en mitad de la autovía, levantó los brazos y algo llevaba en la mano que reflejó a mi novio”, explicó.

El volantazo que dio pudo haber terminado en accidente, aunque su pareja la sujetó en el último instante. “Mi coche reaccionó bien y menos mal que no pasó nada”, recordó. Entre lágrimas confesó que sufrió un ataque de ansiedad al darse cuenta de que aquel hombre había puesto en peligro su vida sin razón aparente.

La escena recuerda a otros sucesos ocurridos en España, como cuando un peatón apareció tumbado en mitad de la calzada en Palencia y provocó un accidente según relató COPE Palencia. La vulnerabilidad de los conductores en carretera frente a actos imprevisibles vuelve a quedar de manifiesto. Una investigación de la Guardia Civil

Alamy Stock Photo La cuesta de Baeza en la A-316

Investigación de la Guardia Civil

Tras llegar a casa, Jennifer decidió llamar a la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido. La respuesta que recibió le dejó una frase marcada: “Si quiero ir a mi pueblo, tengo que pasar”. Ella insistía en saber qué había ocurrido con aquel hombre. Horas después le confirmaron que lo habían encontrado en un camino cercano y que fue detenido.

El peligro, sin embargo, no era aislado. “Me contestó gente de Úbeda y de Baeza diciéndome que esa persona se dedica a hacer eso”, aseguró Jennifer. Según vecinos, el mismo individuo había sido visto en otras ocasiones intentando parar coches o incluso amenazando en la estación de autobuses. Ella misma se preguntaba: “Casualmente no lo provocó, pero podía haberlo provocado y mi coche haber dado siete vueltas de campana”.

Lo inquietante es que no se trata de un caso aislado en nuestras carreteras. Hace apenas unas semanas, otro conductor relataba cómo un agente de la Guardia Civil en Huelva no salía de su asombro al ver la reacción serena de un automovilista en pleno control. También se han vivido escenas extremas con kamikazes o conductores bajo los efectos del alcohol, como el camionero detenido en Zamora por conducir con ocho veces la tasa permitida según informó COPE Zamora.

“Qué miedo volver a pasar”

Jennifer admite que desde aquella noche no puede conducir tranquila por ese tramo. “Cada vez que paso por ese punto no puedo olvidarlo. Es imposible que no me acuerde de lo que viví allí”, confesó. En su relato, advierte a quienes circulan de noche por esa zona de extremar la precaución.

TikTok: @layegua_sinlactosa Jennifer en el vídeo

La joven insiste en que denunciar es fundamental para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “Si yo no denuncio, la otra que le ha pasado tampoco denuncia, y al final hay una criatura en la calle que está mal suelta”, reflexionó. En su opinión, dejar pasar estos episodios solo aumenta el riesgo de que en cualquier momento ocurra un accidente grave.

Historias como esta nos recuerdan que la seguridad vial no depende solo de la prudencia de los conductores, sino también de factores externos e imprevisibles. Ya sea un peatón temerario, un kamikaze o un conductor bajo sustancias, los sucesos en carretera, como el accidente múltiple provocado en Murcia por un conductor en dirección contraria publicado por COPE, muestran hasta qué punto cualquier viaje puede torcerse en cuestión de segundos.

La advertencia de Jennifer sigue viva: ese “hombre de negro” podría volver a aparecer en mitad de la autovía. Y aunque ella logró esquivarlo, el desenlace para otro conductor podría no ser el mismo.