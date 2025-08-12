Coge el coche de su padre en Plasencia, tiene un accidente y esta es su reacción tras estrellarlo

La Policía Local de Plasencia ha detenido a un joven de 16 años que cogió el coche de su padre, sufrió un accidente de tráfico en el entorno del puente Gutiérrez Mellado de la capital del Jerte y dejó abandonado el vehículo en mitad de la vía.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del martes al miércoles cuando un vehículo colisionó contra una farola y un bolardo en el puente Gutiérrez Mellado, "quedando prácticamente siniestro total", según ha informado el Ayuntamiento placentino.

El conductor y sus ocupantes abandonaron el lugar y dejaron el coche en la vía "ocupando parte del carril de circulación, lo que suponía un grave peligro para el resto de usuarios". Tras las investigaciones realizadas por la Policía Local, se ha identificado al conductor: un menor de 16 años que había cogido el vehículo sin la autorización de su titular, su propio padre.

Por este motivo, ha sido citado a la Jefatura de Policía Local junto con sus padres y un abogado, "imputándosele un delito de conducción sin permiso tipificado en el artículo 384 del Código Penal". Las penas previstas para este delito incluyen prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días.

Choque

Además, dejar un vehículo en la vía sin señalizar ni retirar puede ser considerado un delito por generar un obstáculo que suponga un grave peligro para la circulación. Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días. De todo lo actuado se ha dado traslado a la Fiscalía de Menores de Cáceres.

El menor se enfrenta a un par de delitos por conducir sin permiso y generar un obstáculo que suponía un grave peligro para la circulación

La Policía Local ha recordado que, como en la mayoría de casos similares, tras las investigaciones pertinentes se logra identificar al conductor, "procediendo a imputar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes". En estos supuestos, el vehículo es retirado por la grúa municipal -lo que ya genera gastos a cargo del responsable-, y se formulan las denuncias pertinentes.

Aunque hayan transcurrido horas desde el accidente, el conductor está obligado a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, y a comunicar de forma inmediata el hecho a la Policía Local.

Ante cualquier accidente, permanezcan en el lugar, protejan la zona, avisen de inmediato a los servicios de emergencia y colaboren con las autoridades Policía Local de Plasencia

"Apelamos a la responsabilidad de los conductores y ocupantes: ante cualquier accidente, permanezcan en el lugar, protejan la zona, avisen de inmediato a los servicios de emergencia y colaboren con las autoridades. Es preferible informar voluntariamente que ser localizado posteriormente, con las correspondientes consecuencias legales y económicas", ha apuntado la Policía Local.